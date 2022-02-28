Пора менять судьбу: астрологический прогноз на неделю с 28 февраля по 6 марта

Грядущая неделя готовит жителям Земли немало сюрпризов. И большинство из них будут удивительно приятными! Как вести себя, на что рассчитывать и о чем мечтать в период с 28 февраля по 6 марта, подробно рассказала профессиональный астролог Алена Никольская.

Вперед, к свершениям!

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эзотерик заметила, что начало недели идеально подходит для составления планов и реализации желаемого. Особенно, если дело касается личной жизни. Легендарные космические любовники — Венера и Марс — продолжают бороздить просторы Вселенной вместе, даря удивительно сильную энергию. Если второй половинки нет — самое время начать ее поиски.

«Эта неделя — настоящая находка, если вы хотите что-то изменить в своей жизни. Начало недели — лучшее время, если хотите избавиться от вредной привычки. Например, перестать курить или переедать и перейти к здоровому образу жизни. Все, что вы закончите в понедельник, вторник или среду, больше к вам никогда не вернется, поэтому подумайте, от чего хотите избавиться и действуйте», — добавила Никольская.

2 марта ожидается полнолуние, к которому важно подготовиться: придумать желание, что важно будет загадать, смотря в небеса. Астролог уверяет, что это — реальный шанс изменить предначертанную судьбу.

Начиная 4 марта можно заниматься серьезным планированием на будущее. Важно проявить ответственный подход и проанализировать мечты и возможности. В этот день также хорошо проводить рабочие совещания и серьезные переговоры — все они дадут блестящий результат. Если на это не хватает времени, то можно захватить и первую половину субботы.