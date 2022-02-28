Олег Газманов об уходе со сцены: «Хочу пожить для семьи. Дочке 18 лет, а я с ней все не пообщаюсь»

70-летний артист никогда не жаловался на нехватку работы. Даже в тяжелое ковидное время у него заполнен график. «Несмотря на пандемию, мне удалось совершить практически весь юбилейный тур, вышел новый альбом «7:0 в мою пользу». В Крокусе прошел отчетный концерт и, несмотря на перенос и QR-коды, зал был забит полностью.

Я счастлив, что до сих пор активно пишу музыку и выпускаю много новых песен. И еще, совсем недавно узнал, что, по данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), большинство россиян назвали меня лучшим певцов года, это для меня счастье и огромный подарок», — говорит Газманов.

Артист считает себя трудоголиком, но ему бы хотелось уделять больше времени родным людям, особенно своей младшей дочери Марианне: «Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить и пожить уже для себя и семьи, да никак пока не получается. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу…»

Хоть наследница певца уже достигла совершеннолетия, родители продолжают ее баловать. «Но мы строго контролируем, чтобы она хорошо училась, выполняла какие-то обязанности по дому, как и все члены семьи», — добавил Газманов.