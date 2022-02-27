Догилева о своей внешности: «Да, постарела, поправилась. Перестала биться за молодость»

Актриса Татьяна Догилева разбила не одно мужское сердце на пике своей карьеры. Хрупкая, выразительная блондинка очаровывала своей непосредственностью всех без исключения. Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают фильмы с ее участием, вошедшие в золотой фонд отечественного кино — «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Блондинка за углом» и многие другие.

27 февраля этого года знаменитость отметит красивый юбилей — актрисе исполнится 65 лет. В профессии Догилева по-прежнему востребована. Она много снимается в различных проектах. Только в прошлом году на экраны вышли «Вампиры средней полосы» с ее участием. Комедийный детективно-мистический сериал с Юрием Стояновым в главной роли получил высокие оценки критиков и был хорошо воспринят аудиторией.

В последние годы поклонники могли заметить, что внешность их любимой артистки сильно изменилась, прибавились лишние килограммы. Однако сама актриса признается — она не переживает по этому поводу.

По словам Догилевой, ей хватает жизненной мудрости принимать себя такой, какая она есть.

«Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Но перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо», — объясняет знаменитость в интервью MK.RU.

При этом звезда российского кино с уважением относится к своим коллегам, которые прилагают немало усилий, чтобы оставаться в отличной форме. Диеты, спорт, уход за собой, уколы красоты и многие другие бьюти-процедуры — это, конечно, хорошо. Однако каждый делает свой собственный выбор исходя из того, как ему комфортно.

«Моя позиция другая. Я говорю — мне 65. Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая», — рассказывает артистка.