Более 200 российских комиков подписали обращение к Владимиру Путину с призывом прекратить военные действия на Украине
Многие российские артисты и знаменитости выступили в социальных сетях против военных действий России в Украине.
Многие российские артисты и знаменитости выступили в социальных сетях против военных действий России в Украине.
У больинства на автарках стоят черные квадраты вместо фотографий и хештэг #нетвойне.
Более 200 российских комиков подписали 27 февраля обращение к Владимиру Путину с призывом прекратить военные действия на Украине.
Открытое письмо российских комиков против войны с Украиной
Вот текст письма.
«Господин Президент,
мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идёт сейчас на территории Украины.
Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.
Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров».
Далее следуют имена и фамилии 200 юмористов, которые подписали это обращение.
Мы составили открытое письмо против войны от лица комедийного сообщества, я тоже подписался, прочитать можно тут:https://t.co/aLDun6knAJ— Александр Долгополов (@sankldive) February 27, 2022