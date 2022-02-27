На кого похожа: тайно родившая от Табакова актриса показала фото дочери

Стоит отметить, семья Табакова-младшего Мию с мамой не отвергла. Вдова режиссера Марина Зудина делится снимками внучки, она знакома с семьей несостоявшейся невестки и находится с ней в доброжелательных отношениях. Папа девочки также не отказывается от участия в ее жизни. По его словам, с бывшей возлюбленной удалось сохранить дружеские отношения.

Сама Софья Синицына с удовольствием делится моментами взросления малышки — первыми шагами, шалостями. Как призналась актриса в последней публикации, она ожидала от материнства чего-то необычного, но не настолько. Молодая мама уверена, как и любая другая, что ее девочка уникальна и неповторимо прекрасна.

«Мия — особенный ребенок. Наверняка, так считает каждая мама. И я это чувствую каждый день. Что происходит что-то невероятное, на что я уж точно не имею никакого влияния. Эта сила мощнее меня. Как будто то, чего во мне так не хватало всю жизнь, стало суверенным человеком рядом со мной. Магия, да и только. Мне остается лишь наблюдать и любоваться. Потому что вместе мы — нерушимая, красивая и смешная сила», — написала под фото дочери Синицына.

Ныне Павел Табаков уже не одинок. В сентябре прошлого года она в обнимку с PR-агентом Ксенией Ермоленко появился на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр». О личной жизни его экс-возлюбленной актрисы известно мало. В социальных сетях она рассказывает о новых проектах и своей малышке, на новые отношения не намекает.