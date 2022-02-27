Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов. Информация об этом появилась на официальной странице Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, где трудился народный артист России. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

«Борис Михайлович служил в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской с 1977 года. Здесь, на пике популярности в стране театра Рубена Агамирзяна, расцвел и дал корни талант артиста. Рубен Сергеевич предложил сыграть Келина в пьесе И. Друцэ „Святая святых“. Роль оказалась судьбоносной. Теперь зритель шел не просто на спектакли театра им. В. Ф. Комиссаржевской: шел на Соколова. За эту свою любимую роль Кэлина актер был отмечен дипломом III степени Всероссийского смотра национальной драматургии в театрах РСФСР», — говорится в тексте печального сообщения на сайте театра.

Заслуженная артистка России Нелли Попова назвала причину смерти Бориса Соколова. Она рассказала, что перед трагедией у актера обнаружили коронавирус. Инфекция ослабила и без того подорванный хроническими болезнями организм мужчины. «Он в последнее время жил в больнице. Я знаю, что у него отказали руки, ноги. В общем, у него были сиделки, которые за ним ухаживали. Мне сказали в театре, что ко всему прочему еще и COVID. Он действительно долго страдал, но тем не менее никогда не терял чувство юмора», — подчеркнула Попова.

Массовому зрителю Борис Соколов запомнился по роли адвоката Вадима Семеновича Свиристельского в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Однако в основном он строил карьеру на театральной сцене.