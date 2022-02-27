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Назван неожиданный признак смертельно опасных болезней

Ночное потоотделение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Немецкий врач Йенс Вагенкнехт рассказал, когда необходимо обратиться за обследованием к специалистам, пишет Пятый канал.

Повышенное потоотделение в ночное время суток может свидетельствовать о серьезных заболеваниях человека. Задуматься о нарушениях в организме стоит, если такой дискомфорт наблюдается продолжительный период. Об этом заявил немецкий врач общей практики Йенс Вагенкнехт в интервью изданию Focus.

«Обильное ночное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях, а также быть признаком таких опасных заболеваний, как рак», — комментирует медик из Германии.

По мнению специалиста, при возникновении дополнительных симптомах обильного ночного пота стоит обратиться к терапевту. «Тревожными звоночками» могут стать: потеря веса и приступы лихорадки (в том числе происходящей во сне). Вагенкнехт считает, что обследование поможет определиться со спецификой лечения.

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