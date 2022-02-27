Война и деревянная лошадка
В понедельник, 28 февраля, в 19.15 на в таллиннском кинотеатре «Сыпрус» вновь состоится показ фильма «Сказка про коника» (Sõda ja puuhobune, 2021). Сбор от продажи билетов будет направлен на помощь народу Украины.
В понедельник, 28 февраля, в 19.15 на в таллиннском кинотеатре «Сыпрус» вновь состоится показ фильма «Сказка про коника» (Sõda ja puuhobune, 2021). Сбор от продажи билетов будет направлен на помощь народу Украины.
Главный герой картины Анатолий Лютюк – своего рода легенда Старого города эстонской столицы, человек родом из Западной Украины, построивший на улице Лаборатоориуми в Таллинне неповторимый чудесный мир, основное ядро которого – украинский культурный центр и церковь. Его деятельность бросает вызов войне, разразившейся на Украине в 2014 году, которую Анатолий не может игнорировать и воспринимать пассивно.
Он организует в Эстонии сбор гуманитарной помощи, пожертвований и едет прямо на передовую. Там, в непосредственной близости ада, Анатолий начинает собирать и писать чудесные истории о том, как люди и животные избегают худшего и сказочным образом помогают друг другу. Из этих историй и предметов он делает книгу, цель которой – трансформация травматического опыта и сохранение искры веры в добро даже в самые мрачные времена.
После фильма планируется обсуждение.
Доход от билетов за сеанс кинотеатр перечислит в MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.
Для поддержки народа Украины можно сделать перевод на счет MTÜ Ukraina Kultuurikeskus в SEB EE401010220229090221. Пояснение «На благо Украины + имя жертвователя».