Черные губы и ошейник с шипами: младшая дочь Александра Барыкина взяла мужское имя и фамилию

- Сегодня, в эти сложные для мира дни, мы встретились с моей сестрой - Евгенией ‍и ее мамой - Нелли Барыкиной, - сообщил 47-летний Георгий. - Я вручил Жене в память об отце экземпляр realX (недавно вышедший диск инструментальной музыки Александра Барыкина. - Ред.). Думаю, что это важно и правильно.

36-летняя Нелли, которую мать Барыкина, как пишет «Экспресс газета», обвиняла в колдовстве (Александра Георгиевна скончалась прошлым летом в возрасте 93 лет), высказалась в том же ключе:

- Теплая встреча семейства Барыкиных. Как здорово, что все такие творческие и разные! Сегодня много говорили о Саше, вспоминали...

А 15-летняя наследница Женя, которая почему-то ведет свою страницу «ВКонтакте» под мужским именем «Евгений Янковский» была лаконична.

- Встретились с братом, - подписала снимок она.

В этот день Евгения была в свитшоте с надписью Nirvana. Девушка - фанатка покойного Курта Кобейна и его гранж-группы. Курт свел счеты с жизнью за 12 лет и 5 дней до ее появления на свет. Соцсети дочери Барыкина украшают ее прошлогодние снимки в провокационных образах. Тогда она одевалась, как представительница молодежной субкульутры «готы». Предпочитала черный или темный стиль в одежде, красила губы черной помадой и носила проклепанный кожаный ошейник с шипами.

Между тем, поклонники Барыкина отмечают, что Женя с каждым годом все больше становится похожа на знаменитого отца. А друзья отмечают, что девочка талантлива и музыкально одарена.