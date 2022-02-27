Черные губы и ошейник с шипами: младшая дочь Александра Барыкина взяла мужское имя и фамилию

- Сегодня, в эти сложные для мира дни, мы встретились с моей сестрой - Евгенией и ее мамой - Нелли Барыкиной, - сообщил 47-летний Георгий. - Я вручил Жене в память об отце экземпляр realX (недавно вышедший диск инструментальной музыки Александра Барыкина. - Ред.). Думаю, что это важно и правильно.
36-летняя Нелли, которую мать Барыкина, как пишет «Экспресс газета», обвиняла в колдовстве (Александра Георгиевна скончалась прошлым летом в возрасте 93 лет), высказалась в том же ключе:
- Теплая встреча семейства Барыкиных. Как здорово, что все такие творческие и разные! Сегодня много говорили о Саше, вспоминали...
А 15-летняя наследница Женя, которая почему-то ведет свою страницу «ВКонтакте» под мужским именем «Евгений Янковский» была лаконична.
- Встретились с братом, - подписала снимок она.
В этот день Евгения была в свитшоте с надписью Nirvana. Девушка - фанатка покойного Курта Кобейна и его гранж-группы. Курт свел счеты с жизнью за 12 лет и 5 дней до ее появления на свет. Соцсети дочери Барыкина украшают ее прошлогодние снимки в провокационных образах. Тогда она одевалась, как представительница молодежной субкульутры «готы». Предпочитала черный или темный стиль в одежде, красила губы черной помадой и носила проклепанный кожаный ошейник с шипами.
Между тем, поклонники Барыкина отмечают, что Женя с каждым годом все больше становится похожа на знаменитого отца. А друзья отмечают, что девочка талантлива и музыкально одарена.
У Александра Барыкина, кроме Гоши и Жени, остались 29-летняя дочь Кира (она, как и Георгий, от первого брака с Галиной Березовой, с которой музыкант учился в школе) и 34-летний сын Тимур (от внебрачной связи с певицей Раисой Саед-Шах). Он исполняет рэп под псевдонимом Check.