«Мамочка, я не хочу умирать!»: дочь Лолиты Милявской в беде

26 февраля Лолита Милявская записала пронзительное видеообращение и опубликовала его в Instagram:

- Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка. Периодически обнимаю новые вещи которые ей купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме - 79, после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня и вчера сказала мне: «Мамочка, я не хочу умирать!»

Лолита считает, что сама не имеет права плакать, когда разговаривает со своими родными, находящимися сейчас на Украине.

- И говорить ничего не имею права, потому что многие сейчас занимаются поисками врагов, - произнесла сквозь слезы Лолита. - У меня есть единственная просьба, вернее - крик: «Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну. Пусть выйдут старики, женщины, дети, все кто не хочет участвовать в этом».

Напомним, Ева появилась в браке с коллегой по кабаре-дуэт «Академия» Александром Цекало, который ныне является продюсером самых кассовых сериалов (таких, как «Метод», «Мажор», «Триггер», «Обратная сторона Луны», «Хрустальный», «Коса» и др.). Сейчас он женат на молодой художнице Дарине Эрвин.