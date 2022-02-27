Mash: Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в кому

По данным журналистов политика подключили к ИВЛ, а также ввели в состояние медикаментозной комы. Все медицинские экстренные манипуляция были проведены 26 февраля.

Известно, что в последние дни Жириновский уже с трудом говорил и еле дышал, так как легкие перестали нормально работать. Однако пока официально эти данные не подтверждены. В партии новые данные о состоянии здоровья Жириновского опровергли, Там подчеркнули, что лидер партии хоть и находится на лечении в больнице, но в стабильном состоянии.