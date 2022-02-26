Всем сестрам по серьгам: известный эстонский дизайнер украшений поддерживает Украину

«С помощью добрых людей мы распродали все украинские "серьги-ягодки" за два часа и уже сделали пожертвование в размере 5 000 евро в пользу Культурного центра Украины», - написал Танель Веэнре в публикации на Facebook.

«Мы постараемся сделать еще больше серег на следующей неделе и, возможно, запрошенную пару синих и желтых серег, чтобы мы могли продолжать собирать деньги. Всем глубокий поклон», - поблагодарил он.

В субботу утром Веэнре написал в социальных сетях, что выставил на продажу 80 пар синих и желтых "серег-ягод".

"Реальная финансовая помощь - это лучшее, что мы можем предложить Украине", - сказал он, добавив, что 100% выручка от продажи украшений будет передана Украинскому культурному центру в Таллинне. "В свою очередь, они смогут донести эти деньги до самых нуждающихся", - добавил он.

Веэнре также подтвердил, что все деньги в полном объеме будут направлены в Украинский культурный центр. "Мы заверяем вас, что не возьмем ни цента с продажи этих украшений, а все вырученные средства пойдут в Украину".

"Если ужас продолжится, то на следующей неделе мы направим все силы и сделаем новую партию серег в сине-желтых цветах", - объявил дизайнер украшений, добавив, что надеется, что эти серьги будут носить и дальше: "И даже тогда, когда ужас закончится, а Украина снова станет свободной".