Томми Кэш в рамках мирового турне отменяет концерты в Киеве и России

Томми Кэш поделился в социальных сетях, что он вынужден принять очень трудное решение. «Придется отменить мои поездки в Киев, Москву и Санкт-Петербург», - написал он.

По словам рэпера, он всегда выступает против военных действий. «Нынешние новости разбивают мне сердце. Я полностью поддерживаю украинцев и россиян, которые не поддерживают эту войну и не выбирали ее».

Кэш добавил, что надеется вскоре вернуться в эти замечательные места со своей музыкой.

В начале этого года рэпер Томми Кэш отправился в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и крупных площадках по всему миру.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Instagram

Эстонский рэпер добился всемирной славы благодаря своему стилю исполнения рэпа на английском с сильным русским акцентом, а также смелым музыкальным клипам, собравшим миллионы зрителей.

Среди наиболее известных хитов - композиции «Racked», «Pussy Money Weed», «Little Molly» и «Winaloto», покорившие слушателей и зрителей. В прошлом году артист также выпустил короткий альбом «Moneysutra», в котором были представлены совместные работы со звездами со всего мира.

В начале года Кэш отправился в мировое турне, включающее серию концертов в США, России и странах бывшего Восточного блока.