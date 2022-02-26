Томми Кэш в рамках мирового турне отменяет концерты в Киеве и России
Скандальный рэпер Томми Кэш, который в настоящее время находится в мировом турне, объявил, что он вынужден отменить концерты в Киеве и России.
Скандальный рэпер Томми Кэш, который в настоящее время находится в мировом турне, объявил, что он вынужден отменить концерты в Киеве и России.
Томми Кэш поделился в социальных сетях, что он вынужден принять очень трудное решение. «Придется отменить мои поездки в Киев, Москву и Санкт-Петербург», - написал он.
По словам рэпера, он всегда выступает против военных действий. «Нынешние новости разбивают мне сердце. Я полностью поддерживаю украинцев и россиян, которые не поддерживают эту войну и не выбирали ее».
Кэш добавил, что надеется вскоре вернуться в эти замечательные места со своей музыкой.
В начале этого года рэпер Томми Кэш отправился в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и крупных площадках по всему миру.
Эстонский рэпер добился всемирной славы благодаря своему стилю исполнения рэпа на английском с сильным русским акцентом, а также смелым музыкальным клипам, собравшим миллионы зрителей.
Среди наиболее известных хитов - композиции «Racked», «Pussy Money Weed», «Little Molly» и «Winaloto», покорившие слушателей и зрителей. В прошлом году артист также выпустил короткий альбом «Moneysutra», в котором были представлены совместные работы со звездами со всего мира.
В начале года Кэш отправился в мировое турне, включающее серию концертов в США, России и странах бывшего Восточного блока.
Тур рэпера стартовал 10 февраля в Сан-Франциско.