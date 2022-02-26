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ФОТО ⟩ Российская водка все еще продается в супермаркетах Rimi

Rimi ФОТО: Sille Annuk

Торговая сеть Rimi объявила в четверг, что все товары российского происхождения будут убраны из их ассортимента, но водку из России пока еще можно увидеть на полках магазинов.

Ранее сообщалось, что в знак солидарности с Украиной и украинцами, многие из которых являются как сотрудниками, так и клиентами Rimi, торговая сеть выступает категорически против вторжения России в Украину и прекращает продавать в своих магазинах товары российского происхождения.

Решение означает, что начиная с 24 февраля, товары, произведенные российскими компаниями, будут удалены из ассортимента во всех магазинах Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. Rimi Baltic также информирует о своем решении своих поставщиков.

Тем не менее, в пятницу вечером на полках супермаркетов Рими все еще можно было найти бутылки водки известных российских брендов. «Друзья, любители выпить! В Rimi и сегодня есть в продаже русская водка, но давайте теперь не будем пить русскую водку, а что-то другое», - написал кинорежиссер Урмас Ээро Лийв в публикации на Facebook и проиллюстрировал ее снимком.

Аналогичную позицию «высказал» эстонский тиктокер, решив показать средний палец бутылке водки в магазине.

@stenerikunt Kumba sina eelistad? #viin ♬ original sound - 

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