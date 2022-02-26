Ургант рассказал взволнованным зрителям о судьбе передачи: шоу не закрылось

Когда любимая многими зрителями программа не вышла 22 февраля, а потом и еще пару вечеров, ее фанаты заволновались. Некоторые подумали даже, что шоу Ивана Урганта закрыли.

Кто-то предположил, что и сам ведущий был уволен с телеканала из-за высказанной им позиции. 24 февраля на его личной странице в Instagram появилась публикация с кратким текстом: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Вместо фотографии эти слова сопровождал черный фон. «Ужасный и страшный день!» — не сдержал эмоций Иван Ургант из-за войны в Донбассе.

Пресс-служба «Первого канала» сообщила журналистам, что речи об увольнении не идет, Иван Ургант продолжает свою работу. А его вечернее шоу на начало этой недели и не планировалось — в связи с выходными днями.

Дальше же сетку вещания поменяли из-за текущих общественно-политических событий. В субботу и воскресенье из эфира сняли несколько развлекательных передач: КВН, «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети». Вместо них пройдет несколько общественно-политических программ.

Но вот, наконец, и сама команда Ивана Урганта кратко оповестила о судьбе своего шоу. Похоже, они рассчитывают уже на будущей неделе появиться на телеэкране.