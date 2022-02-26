Ургант рассказал взволнованным зрителям о судьбе передачи: шоу не закрылось
Популярный телеведущий и его команда опубликовали сообщения в телеграм-аккаунте шоу «Вечерний Ургант», а также на его страничке в Twitter, пишет eg.ru.
Популярный телеведущий и его команда опубликовали сообщения в телеграм-аккаунте шоу «Вечерний Ургант», а также на его страничке в Twitter, пишет eg.ru.
Когда любимая многими зрителями программа не вышла 22 февраля, а потом и еще пару вечеров, ее фанаты заволновались. Некоторые подумали даже, что шоу Ивана Урганта закрыли.
Кто-то предположил, что и сам ведущий был уволен с телеканала из-за высказанной им позиции. 24 февраля на его личной странице в Instagram появилась публикация с кратким текстом: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Вместо фотографии эти слова сопровождал черный фон. «Ужасный и страшный день!» — не сдержал эмоций Иван Ургант из-за войны в Донбассе.
Пресс-служба «Первого канала» сообщила журналистам, что речи об увольнении не идет, Иван Ургант продолжает свою работу. А его вечернее шоу на начало этой недели и не планировалось — в связи с выходными днями.
Дальше же сетку вещания поменяли из-за текущих общественно-политических событий. В субботу и воскресенье из эфира сняли несколько развлекательных передач: КВН, «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети». Вместо них пройдет несколько общественно-политических программ.
«Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» — написано в аккаунте телепрограммы «Вечерний Ургант».