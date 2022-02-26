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Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину

ФОТО: Scanpix/ REUTERS/Andrew Milligan

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выступили с публичным заявлением в поддержку Украины, которое размещено на сайте их общественной организации Archewell.

«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в [общественной организации] Archewell вместе с народом Украины выступаем против нарушения международного и гуманитарного права. Мы призываем мировое сообщество и его лидеров тоже выступить против».

37-летний принц Гарри и 40-летняя Меган Маркл, проживающие на данный момент в Калифорнии, единственные члены британской королевской семьи, которые на данный момент высказались против войны.

Ранее голливудский актер Шон Пенн отправился на Украину, чтобы снимать документальный фильм о том, что там происходит.

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