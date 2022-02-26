Латвия внесла Баскова в черный список

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины», — написал латвийский дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 26 граждан России вошли в новый черный список ЕС, который был одобрен 25 февраля Советом ЕС.