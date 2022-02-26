Райхельгауз резко высказался об увольнении Башарова: «Он подставил всех!»

Актер буквально вывел из себя руководство Московского театра «Школа современной пьесы» своим поведением, где он работал в качестве приглашенной звезды. Что такого натворил 47-летний артист?

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru создатель и художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз не стал стесняться в выражениях и заявил, что Башаров в прямом смысле слова подставил и храм искусства, и труппу, и даже страну.

По словам режиссера, сейчас на Кипре проходит фестиваль русского театра. В условиях пандемии такие масштабные мероприятия стали большой редкостью, поэтому коллектив с большим удовольствием и интересом готовился к этой поездке. Однако Башаров все испортил, пишет 5-tv.ru.

«Сегодня прилетела группа артистов, с которой должен был прилететь Марат Башаров. Он в спектакле „Город“ Гришковца (должен был играть — Прим. Ред.) проданы все билеты. Такого на Кипре не припомнят, спекулянты продают. Но Башаров ушел в очередной запой. Он просто не приехал и не сел в самолет», — констатировал Райхельгауз.

Конечно, руководство смогло найти выход и экстренно вызвало другого артиста — «абсолютно трезвого», как подчеркнул худрук, Владимира Колганова, который работает в театре с тех пор, как окончил институт. Уже завтра он прилетит и выйдет на сцену. Вот только зрители-то хотели прийти на Башарова и платили деньги за билеты, чтобы увидеть его игру.

Как отметил худрук, такая ситуация возникает не в первый раз. Ранее Башаров уже отменял спектакли в Москве. Однако теперь чаша терпения руководства переполнена.