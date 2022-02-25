На Первом канале ответили на вопрос о закрытии «Вечернего Урганта»
Программа "Вечерний Ургант" не выйдет в эфир в пятницу из-за переверстки сетки вещания, связанной с политическими событиями, сообщает «Интерфакс».
Программа "Вечерний Ургант" не выйдет в эфир в пятницу из-за переверстки сетки вещания, связанной с политическими событиями, сообщает «Интерфакс».
"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.
Там подчеркнули, что ведущий программы "Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале".
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что программа исчезла из сетки вещания в пятницу. Редакции связали это с возможными высказываниями Урганта в соцсетях на актуальную общественно-политическую тему.