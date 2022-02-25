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На Первом канале ответили на вопрос о закрытии «Вечернего Урганта»

Иван Ургант и Ирина Шихман ФОТО: Скриншот видео Youtube

Программа "Вечерний Ургант" не выйдет в эфир в пятницу из-за переверстки сетки вещания, связанной с политическими событиями, сообщает «Интерфакс».

"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.

Там подчеркнули, что ведущий программы "Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что программа исчезла из сетки вещания в пятницу. Редакции связали это с возможными высказываниями Урганта в соцсетях на актуальную общественно-политическую тему.

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