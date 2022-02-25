На Первом канале ответили на вопрос о закрытии «Вечернего Урганта»

"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.

Там подчеркнули, что ведущий программы "Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале".