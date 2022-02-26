Пять черт характера, под которые маскируются психические заболевания

Многие черты характера мы часто воспринимаем, как особенности личности. Однако, некоторые из них могут быть сигналами серьезных проблем с психическим здоровьем. Известные американские психотерапевты Аарон Бек и Артур Фримен в книге «Когнитивная психология расстройств личности» (Cognitive Therapy of Personality Disorders) раскрыли секреты темперамента людей. Какие самые распространенные черты характера могут свидетельствовать о психических заболеваниях?

Безответственность

Казалось бы, желание больше отдыхать и меньше работать – не такое уж нетипичное или странное. Однако это может свидетельствовать об антисоциальном расстройстве личности. Правда, одной безответственности недостаточно, должны наблюдаться еще такие симптомы: частая ничем не мотивированная ложь, желание жить за чужой счет, частые увольнения без дальнейших планов трудоустройства и трата денег не по назначению.

Бороться с этим можно с помощью тайм-менеджмента и наград: то есть выполнили какие-то обязательные действия и можете побаловать себя подарком.

Стеснительность

Чрезмерная стеснительность может привести к полному отчуждению и нежеланию заводить контакты с внешним миром. Это все может привести к шизофреническому расстройству личности, для которого характерны также такие признаки: безразличие к критике и похвале, отсутствие близких друзей, склонность часто и нереалистично мечтать, чрезмерная чувствительность.

Предупредить развитие заболевания можно с помощью работы в группах (это могут быть занятия спортом, курсы иностранных языков, хобби).

Импульсивность

Если не пытаться контролировать свой гнев можно заработать расстройство личности. Кроме импульсивности это расстройство еще может проявляться такими симптомами: резкое изменение мыслей на противоположные без какой-либо мотивации, непостоянные дружественные и романтические отношения, частые бездумные траты денег, смена настроения без видимых причин.

В качестве профилактики этому расстройству стоит сходить на курсы контроля гнева и разные тренинги самоидентификации.

Самобичевание

Самокритика в малых дозах очень полезна, но здесь главное не переборщить, ведь постоянное самобичевание грозит расстройством избегания личности. Обратите внимание еще на наличие таких симптомов: сильная и мгновенная обида на критику, абсурдное избегание новых контактов, сдерживание себя в общении с людьми из-за страха сказать что-то не то.

Лучший вариант профилактики – это опровержение неправдивых предсказаний. Стоит записать на листок действия, которые вызывают у вас страхи, потом их совершить и записать результат. Например, вы боитесь выходить на вечернюю пробежку, потому что думаете, что на вас могут напасть. Сходите побегать, а потом напишите, как все прошло. Со временем ваш лист заполнится описанием реальных ситуаций, и когда у вас будут возникать подобные опасения, заглядывайте в него.

Услужливость

Нормально помогать коллегам и друзьям в жизненных ситуациях, но, если ваша услужливость переходит все границы – это может свидетельствовать о зависимом расстройстве личности. Главные симптомы: невозможность принимать решение без одобрения авторитетного человека, согласие с родными и близкими, когда они не правы, дискомфорт в одиночестве и желание избежать его любыми способами, совершение неприятных или унижающих действий из-за желания понравится.