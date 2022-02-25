Гормон мощи: сексолог рассказал, какие мужчины более жадные и почему

Мужчины, которых в народе часто называют альфа-самцами, меньше склонны к тому, чтобы делать женщинам дорогие подарки. Виной тому – высокий уровень тестостерона, который не оставляет такому ухажеру сомнений в собственной привлекательности и успехе у дамы. Представители противоположного типа мужчин, напротив, вынуждены быть внимательными и щедрыми, чтобы восполнить неуверенность и недостаток мужественности. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, тестостерон, вопреки распространенному мнению, отвечает не только за половое влечение. Это гормон энергии, мощи, конкурентоспособности, агрессии, а поэтому представители сильного пола, у которых его много, больше уверены в себе. Им просто незачем обхаживать пассию – она и сама клюнет на его удочку.

«Мужчины с сильной половой конституцией, с высоким уровнем тестостерона часто бывают более смелы, решительны, прямолинейны, но и грубы. Они больше думают о себе, чем о женщине. Их стратегия – это напор, мощь, порой это очаровывает некоторых женщин. А мужчины со средней и низкой половой конституцией вынуждены включать компенсаторные механизмы ухаживания: они более внимательны, они угадывают желания женщин, дарят красивые подарки, красиво ухаживают. В отдаленной перспективе они более надежны», – заметил сексолог.

Он добавил, что в 15 процентов случаев женщины предпочитают рожать детей вне брака от мужчин-альфа-самцов, в то время как для создания семьи выбирают менее брутальных, но более заботливых кавалеров.

Специалист отметил, что речь идет о тенденциях, а не о правилах. И, конечно, существуют надежные мужчины с высоким уровнем тестостерона, и ненадежные с низким. Половое поведение человека многогранно и каждый случай, и индивид по-своему уникален.