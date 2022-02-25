Регистрация на конкурс «Таллиннский талант» - до конца недели

Цель конкурса – выделить и поддержать музыкально одаренных ребят. Двадцать лучших конкурсантов получат почетный титул и единоразовую стипендию в размере 1000 евро, которую можно будет использовать для дальнейшего развития музыкальных талантов. К настоящему моменту на конкурс уже зарегистрировано около 150 ребят, и к концу недели ожидается еще большая активность.

Мэр Таллинна и инициатор конкурса Михаил Кылварт отметил, что участие в конкурсе позволит ребятам развивать музыкальный талант в будущем.

«Я убежден, что среди столичных школьников много талантливых ребят – их необходимо находить и поощрять. Идея конкурса «Таллиннский талант» заключается именно в том, чтобы дать молодым музыкантам возможность сравнить себя с другими талантливыми ребятами и получить профессиональные отзывы компетентного жюри. Призываю учеников и наставников воспользоваться возможностью и зарегистрироваться на участие в конкурсе», - сказал Кылварт.

Конкурс среди солистов и ансамблей пройдет в двух категориях: вокальное и инструментальное исполнение, в обеих можно выбрать между классической, популярной, народной музыкой или импровизацией. Особенность конкурса заключается в том, что участники, выбравшие импровизацию, смогут использовать во время выступления одну предложенную организатором запись со специальным музыкальным фоном - «голосом Таллинна». Ребята, победившие в прошлом году, не могут участвовать в конкурсе в той же возрастной группе.

Конкурс будет проходить в два этапа: видеозапись и выступление на сцене. Жюри определит школьников, которые пройдут во второй тур. В состав жюри войдут музыканты Хенри-Давид Варема, Маарья Соомре, Индрек Вау, Хелен Локута, Прийт Паюсаар и Ханна-Лийна Выза.

Финальным аккордом конкурса «Таллиннский талант» станет праздничный концерт, который состоится 15 мая в концертном зале «Эстония». Двадцать лучших конкурсантов будут награждены единоразовой стипендией в размере 1000 евро, которая направлена на финансирование участия в музыкальных конкурсах, мастер-классах и курсах как в Эстонии, так и за рубежом, либо на приобретение музыкального инструмента.

Организацию конкурса координирует Таллиннский департамент образования.