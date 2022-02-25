Николай Цискаридзе объяснил, почему не хочет детей

Сам Цискаридзе давно отчаялся найти вторую половинку. Дома балетмейстера ждут только любимые кошки Габриель и Габриела, которых он ласково называет детьми. Впрочем, артиста не смущает статус одинокого мужчины.

Николай считает, что кровное родство – не гарант близких и теплых отношений. «У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, что, во-первых, ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды… Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», – заявляет он.

Бывший премьер Большого театра добавил, что порой наследники превращаются для родителей в сплошное разочарование. «Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: «Зачем?». У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю», – откровенничает звезда.

Цискаридзе называет своими детьми и студентов Академии имени Вагановой, ректором которой является уже много лет. Он воспитывает в них не только профессиональных артистов балета, но и достойных, образованных людей. Правда, даже они могут воткнуть нож в спину.