Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
София Ротару потеряла любимого супруга Анатолия Евдокименко 20 лет назад, но сегодня в ее жизни нет места одиночеству. Ее главной опорой по-прежнему остается семья. Руслан, единственный сын артистки, подарил ей замечательную невестку и двоих внуков, в которых певица не чает души. Знаменитость редко рассказывает о жизни своей семьи, поэтому судьба ее наследников всегда вызывает у поклонников неподдельный интерес.