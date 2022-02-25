Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару

Руслан появился на свет в 1970 году. София Ротару и ее супруг Анатолий Евдокименко были на седьмом небе от счастья. Сначала молодая семья жила в городе Черновцы у родителей мужа, а потом перебралась в Ялту. В новом месте у Руслана появились не только друзья, но и первые влюбленности. Например, в юношестве наследник артисты проводил время с Эвелиной Бледанс, которая тоже росла с тех краях.

Сегодня подобный роман сложно даже представить. Бледанс никогда не была обделена вниманием молодых людей и легко переключалась с одного ухажера на другого, а Евдокименко модно одевался, был хорош собой и катался на дорогой родительской машине.