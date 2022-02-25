Пт, 25.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару

София Ротару ФОТО: Соцсети

София Ротару потеряла любимого супруга Анатолия Евдокименко 20 лет назад, но сегодня в ее жизни нет места одиночеству. Ее главной опорой по-прежнему остается семья. Руслан, единственный сын артистки, подарил ей замечательную невестку и двоих внуков, в которых певица не чает души. Знаменитость редко рассказывает о жизни своей семьи, поэтому судьба ее наследников всегда вызывает у поклонников неподдельный интерес.

Руслан появился на свет в 1970 году. София Ротару и ее супруг Анатолий Евдокименко были на седьмом небе от счастья. Сначала молодая семья жила в городе Черновцы у родителей мужа, а потом перебралась в Ялту. В новом месте у Руслана появились не только друзья, но и первые влюбленности. Например, в юношестве наследник артисты проводил время с Эвелиной Бледанс, которая тоже росла с тех краях.

Сегодня подобный роман сложно даже представить. Бледанс никогда не была обделена вниманием молодых людей и легко переключалась с одного ухажера на другого, а Евдокименко модно одевался, был хорош собой и катался на дорогой родительской машине.

Сейчас Эвелина вспоминает о былой влюбленности с улыбкой. По словам актрисы, они с Русланом «обнимались под подъездом», «скромно целовались» и не состояли в серьезных отношениях. Куда важнее юношеских чувств для будущей звезды было поступление в театральный институт, поэтому возлюбленные расстались.

НАВЕРХ
Back