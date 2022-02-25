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ERR: Эстония не примет участие в Евровидении, если там будет Россия

Манижа представляет Россию на Евровидении-2021 ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA

Эстонское национальное телерадиовещание сообщает в интернете, что примет решение о своем участии в конкурсе песни «Евровидение» в зависимости от того, будет ли Россия участвовать в конкурсе или нет, пишет Elu24.

По словам председателя правления ERR Эрика Роозе, телерадиовещание связалось с коллегами из Европейского вещательного союза (EBU) по этому вопросу и, в зависимости от дальнейшей организации песенного конкурса, будет принято решение об участии Эстонии.

"Очевидно немыслимо, что Эстония будет участвовать в Евровидении в ситуации, когда там будет участвовать Россия, а Украина не будет. Ходят слухи, что это мнение разделяют и наши коллеги из других стран Балтии. Мы продолжим общение на эту тему с EBU как с организатором конкурса", — сказал Роозе.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Турине в мае.

24 февраля организаторы Евровидения заявили, что, несмотря на атаку на Украину, исключать Россию из конкурса не планируют.

Украинское национальное вещание направило письмо в Европейский вещательный союз с просьбой исключить Россию из участия в Евровидении в этом году.

Однако организаторы считают ежегодный конкурс песни неполитическим культурным событием. «И Россия, и Украина взяли на себя обязательство участвовать в мероприятии этого года в Турине, и ожидается, что артисты из обеих стран выступят в мае», — говорится в сообщении EBU.

В публичном объявлении говорится, что мероприятие объединяет нации и отмечает разнообразие с помощью музыки. При этом организаторы добавили, что постоянно следят за развитием событий.

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