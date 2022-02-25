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Скандалиста Башарова с позором выгнали из театра

Марат Башаров ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik

Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз заявил, что артист больше не будет занят в спектаклях. Башарова буквально с позором выгнали из «Школы современной пьесы» за «отвратительное поведение», как выразился худрук.

«Артист в нынешней напряженной ситуации повел себя отвратительно. Как не может себя вести артист, гражданин, человек. Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей совместной работы», - констатировал Райхельгауз.

Ранее Марат Башаров опубликовал в своем блоге архивное фото с президентом России и лаконично подписал его: «спасибо!». Поклонники неоднозначно поняли артиста. После новости о его увольнении из театра фанаты предположили, что такая мера может быть связана с его взглядами на политическую ситуацию. Однако никаких подтверждений данной теории нет. Марат Башаров нередко попадает в скандалы с коллегами и представителями СМИ, поэтому точная причина его увольнения неизвестна, сообщают «Дни.ру».

Напомним, после признания независимости ДНР и ЛНР начались волнения, главы народных республик обратились к России за помощью. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.

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