Муж Леры Кудрявцевой остался без работы

Кудрявцева много лет работает на телевидении, она прошла большой и трудный путь к славе. Первые деньги доставались непросто — в 12 лет будущая знаменитость мыла подъезды, потом трудилась в кафе судомойкой. В Москву блондинку привез первый муж — барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Вскоре после рождения их общего сына Жана музыкант ушел от жены, но никакие трудности не помешали ей пробиться на большой экран, обеспечить себя и ребенка.

Сегодня Лера Кудрявцева ведет несколько шоу на НТВ, ее традиционно приглашают в этом качестве на крупные музыкальные события, концерты, главные праздники страны. Сейчас она замужем за спортсменом, который младше ее на 16 лет, пара воспитывает маленькую дочь Марию. Привыкшая рассчитывать только на себя телеведущая призналась, что у них с супругом раздельный бюджет, совместно обсуждаются лишь крупные приобретения для всей семьи.

«У нас у каждого свое. Я не завишу ни от кого. У меня есть свой заработок и свои деньги. На данном этапе сейчас уже я больше зарабатываю, потому что, к сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком профессиональном поиске. Хотя был момент, даже года, когда он зарабатывал много, а я меньше. Сейчас зарабатываю я, а он в поиске себя», — поделилась Кудрявцева.