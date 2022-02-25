Netflix снимет художественный фильм по мотивам «Афериста из Tinder»
В настоящий момент Netflix ведет переговоры с продюсерами, а сам проект находится на ранней стадии разработки. В процессе обсуждения тон потенциального фильма, пишет ren.tv.
В настоящий момент Netflix ведет переговоры с продюсерами, а сам проект находится на ранней стадии разработки. В процессе обсуждения тон потенциального фильма, пишет ren.tv.
Подробности о том, кто из актеров будет играть в фильме, а также дату его выхода пока не раскрывают.
Напомним, фильм «Аферист из Tinder» сняла Фелисити Моррис, которая взяла за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имея - Шимон Хают). По данным СМИ, он выманил у них более десяти миллионов долларов. Все жертвы познакомились с мужчиной в популярном приложении Tinder, где он притворялся сыном Льва Леваева.
Ранее стало известно, что Леваев собирается начать карьеру в шоу-бизнесе.