Netflix снимет художественный фильм по мотивам «Афериста из Tinder»

Подробности о том, кто из актеров будет играть в фильме, а также дату его выхода пока не раскрывают.

Напомним, фильм «Аферист из Tinder» сняла Фелисити Моррис, которая взяла за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имея - Шимон Хают). По данным СМИ, он выманил у них более десяти миллионов долларов. Все жертвы познакомились с мужчиной в популярном приложении Tinder, где он притворялся сыном Льва Леваева.