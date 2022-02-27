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От Жаклин Кеннеди до Людмилы Путиной: в чем выходили замуж первые леди

Джон и Жаклин Кеннеди в день свадьбы ФОТО: Frank Ataman

MarieClaire показывает свадебные образы Мишель Обамы, Людмилы Путиной, Мелании Трамп и других известных женщин, которым суждено было стать женами великих политиков.

Хотя большинство свадеб будущих президентов и их возлюбленных состоялось еще до появления соцсетей, редкие архивные фотографии с торжественных церемоний выглядят действительно впечатляюще. Далеко не все звездные невесты осознавали, насколько большой карьерный взлет ожидает из супругов уже совсем скоро и как сложно будет нести бремя Первой леди. Однако к свадебным церемониям избранницы будущих политических лидеров решили подготовиться с особой ответственностью. Показываем платья самых обсуждаемых Первых леди мира — от скромного викторианского платья будущей Хиллари Клинтон и элегантного наряда Мишель Обамы до гламурных образов Мелании Кнаусс и Хулианы Авады.

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