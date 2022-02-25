Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Таллинне!

Первое сопрано, по версии мировых оперных рейтингов, Анна Нетребко рассказала о подготовке к концерту: «Мы счастливы представить зрителям новую программу, в которой прозвучат самые известные творения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, не теряющие свою уникальность во все времена. С нетерпением ждем встречи с нашими зрителями в гостеприимном Таллинне!»

Современный комплекс Alexela Concert Hall располагается в самом центре Таллинна и известен выступлениями звёзд мирового уровня. Концерт Opera D’Amore, безусловно, станет одним из самых грандиозных событий Концертного зала Alexela.

Промо

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов - неизменные участники постановок ведущих оперных театров мира, таких как Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венская опера, Ковент-Гарден в Лондоне, Опера Гарнье в Париже и других. Наконец, и для зрителей Alexela Concert Hall прозвучит драматический сопрано Нетребко и проникновенный тенор Эйвазова, что обещает гостям незабываемые впечатления.