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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Таллинне!

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов ФОТО: Промо

5 апреля в Таллинне состоится долгожданное для всех поклонников оперы событие – концерт великолепной оперной дивы Анны Нетребко и одного из самых ярких теноров нашего времени Юсифа Эйвазова. Артисты впервые в своей карьере выступят в Эстонии.

Здравствуйте!

 
 

Специальной программой в Концертном доме Alexela откроется европейский тур двух звезд мировой классической сцены, который артисты назвали Opera D’Amore. На своем единственном концерте в Таллинне Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов исполнят оперные шедевры под аккомпанемент известного пианиста Павла Небольсина.

Первое сопрано, по версии мировых оперных рейтингов, Анна Нетребко рассказала о подготовке к концерту: «Мы счастливы представить зрителям новую программу, в которой прозвучат самые известные творения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, не теряющие свою уникальность во все времена. С нетерпением ждем встречи с нашими зрителями в гостеприимном Таллинне!»

Современный комплекс Alexela Concert Hall располагается в самом центре Таллинна и известен выступлениями звёзд мирового уровня. Концерт Opera D’Amore, безусловно, станет одним из самых грандиозных событий Концертного зала Alexela.

Промо

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов - неизменные участники постановок ведущих оперных театров мира, таких как Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венская опера, Ковент-Гарден в Лондоне, Опера Гарнье в Париже и других. Наконец, и для зрителей Alexela Concert Hall прозвучит драматический сопрано Нетребко и проникновенный тенор Эйвазова, что обещает гостям незабываемые впечатления.

Билеты в продаже в кассах Piletilevi.

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