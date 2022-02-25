Муж американской танцовщицы попал в ловушку на Украине: пожалуйста, молитесь за Максима!

Максим Чмерковский, муж американской участницы «Танцев со звездами» Петы, - украинско-американский танцор, родившийся на Украине и являющийся, помимо прочего, судьей украинского шоу «Танцы со звездами». Сейчас он находится на Украине, а его жена и ребенок - по другую сторону океана в Калифорнии.

Пета попросила всех на своей страничке в Instagram молиться за жителей Киева, включая ее мужа. «Пожалуйста, молитесь за моего мужа Максима. Обычно я не прошу о подобных вещах в своих социальных сетях, но сегодня было очень тяжело, а следующие дни будут еще тяжелее. Моя боль невыносима, но если бы вы могли послать ему позитивные мысли, это значило бы для меня очень много», - написала Пета в Instagram.

«Пожалуйста, молитесь, чтобы он поскорее вернулся домой. Молитесь о его благополучном отъезде. У меня есть вера и надежда! Молитесь также за Украину и невинных мирных жителей этой страны. Я научилась любить эту страну, побывав в ней много раз».

Муж Петы, Максим, родился на Украине, но живет со своей семьей в солнечной Калифорнии. Однако он часто посещает Украину, в основном потому, что является судьей на шоу «Танцы со звездами». Он также опубликовал видео из Киева в Инстаграме. «Это не то, что я обычно публикую в социальных сетях. Я не пользуюсь социальными сетями в периоды личных трудностей, - говорит Максим. Он говорит, что все равно приехал на Украину, несмотря на сложную ситуацию. У меня есть свои источники, и все надеялись, что война не наступит».