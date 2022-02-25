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Карнеги-холл отменил выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева

Валерий Гергиев / Денис Мацуев - коллаж. ФОТО: SCANPIX

Выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, запланировнные в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке в конце февраля 2022 года, отменены, сообщает «Коммерсантъ».

Организаторы мероприятий объяснили это решение «недавними событиями в мире», сообщает «Коммерсантъ». Вместо Валерия Гергиева Венским филармоническим оркестром будет дирижировать Янник Незе-Сеген.

Выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева должны были состояться на этой неделе. Первое выступление планировалось на 25 февраля.

И хотя официальная причина не называется, отстранение артистов, скорее всего, связано с их поддержкой Владимира Путина — оба музыканта были доверенными лицами президента на выборах.

Читайте: Ла Скала потребовал от Гергиева выступить против спецоперации на Украине

Ранее Украина попросила отстранить Россию от участия в «Евровидении», но Европейский вещательный союз ответил, что пока об этом речи не идет.

Многие знаменитости высказались против военной спецоперации, объявленной президентом РФ, — в их число вошли Ксения Собчак, Земфира, Иван Ургант и Валерий Меладзе.

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