Известный голливудский актер приехал на Украину снимать фильм о российском вторжении
Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России, сообщает MK.ru.
Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России, сообщает MK.ru.
Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уточняется, что режиссер прилетел в Киев, чтобы «зафиксировать все происходящее в стране».
Напомним, что о начале съемок документального фильма, в котором могут затрагиваться тема конфликта в Донбассе и «майдана», сообщалось еще в ноябре. По информации агентства ТСН съемки картины были и остаются максимально засекреченными.
Тем, кто работает над лентой запрещено рассказывать какие-либо подробности, а участников интервью, которые Шон Пенн берет для фильма, просят не ничего не разглашать.