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Известный голливудский актер приехал на Украину снимать фильм о российском вторжении

Actor Sean Penn tours the Lime Nursery and Grafting Project in Mirebalais, in the central plateau of Haiti, on February 23, 2015. AFP PHOTO/HECTOR RETAMAL ФОТО: HECTOR RETAMAL / AFP

Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России, сообщает MK.ru.

Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уточняется, что режиссер прилетел в Киев, чтобы «зафиксировать все происходящее в стране».

Напомним, что о начале съемок документального фильма, в котором могут затрагиваться тема конфликта в Донбассе и «майдана», сообщалось еще в ноябре. По информации агентства ТСН съемки картины были и остаются максимально засекреченными.

Тем, кто работает над лентой запрещено рассказывать какие-либо подробности, а участников интервью, которые Шон Пенн берет для фильма, просят не ничего не разглашать.

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