Известный голливудский актер приехал на Украину снимать фильм о российском вторжении

Американский режиссер Шон Пенн накануне прилетел на Украину для съемок фильма о вторжении России. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уточняется, что режиссер прилетел в Киев, чтобы «зафиксировать все происходящее в стране».

Напомним, что о начале съемок документального фильма, в котором могут затрагиваться тема конфликта в Донбассе и «майдана», сообщалось еще в ноябре. По информации агентства ТСН съемки картины были и остаются максимально засекреченными.