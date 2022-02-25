Операторы служб спасения рассказали о самых ужасных звонках, которые помнят спустя десятилетия

«Вы правда заботитесь...?»
«Для меня звонки от людей, которые собираются покончить с собой, — худшие. Большинство просто хочет с кем-то поговорить и попросить о помощи. Но есть другие: они хотят, чтобы службы спасения нашли их раньше, чем друзья и члены семьи. Тогда ты просто разговариваешь с ними так долго, сколько сможешь, чтобы спасатели успели их откачать. Но это не всегда срабатывает. Но худшее — звонки от людей, которые нашли своих близких. Самый грустный был от женщины, которая остановилась посреди звонка и спросила меня: »Вы правда заботитесь о людях, которые вам звонят?« Сложно передать её тон, но это было действительно грустно», — рассказал пользователь Reddit с ником Hopeful_Most.
«Пёс был его лучшим другом»
«Я работал оператором всего несколько месяцев, но до сих пор помню один звонок от бездомного, который рассказал, что кто-то застрелил его собаку. В беседе он упомянул, что этот пёс был его лучшим другом.
А что самое ужасное в этом всём, что в тот момент, пока мы с ним разговаривали, мне поступило ещё несколько звонков. Поэтому вместо того, чтобы помочь ему пережить горе, мне пришлось быстро закончить разговор и продолжить принимать другие обращения. Это меня по-настоящему ранило», — thankmybrother.
«Пришлось взять выходной»
«Однажды мне позвонил мужчина, когда его сын был при смерти из-за аварии на мотоцикле. Он попросил меня объяснить, как работает видеосвязь, чтобы его мать, которая на тот момент была в Ираке, могла попрощаться с сыном. Пришлось взять выходной на остаток дня», — Enshaednn.
«Моя сестра раньше работала оператором. Она сказала, что хуже всего было слышать по телефону, как кто-то умирает. Однажды во время её смены произошла автомобильная авария, и женщина, которая получила серьёзные травмы, сама позвонила в службу спасения. Сестра пыталась разговаривать с ней как можно дольше, пока не приедет скорая помощь, но потом та вдруг замолчала. Позже стало известно, что она погибла на месте аварии», — udurebane.
«Звонок в День святого Валентина»
«Моя подруга была оператором службы спасения. В прошлом году в День святого Валентина она получила звонок от мужчины, у которого покончила с собой жена. Бедняга был так растерян, что было очень сложно понять, что он говорит сквозь слёзы. Не знаю, где он и как он, но, надеюсь, его есть кому поддержать», — Long-Engineering2824.