Ни копейки: родившая от короля Малайзии Оксана Воеводина осталась без алиментов

Мухаммад V расстался с Оксаной Воеводиной, когда та еще была на ранних сроках, поэтому их сын Леон никогда не видел отца. Бывший король Малайзии отказывается знакомиться с мальчиком, обвиняя экс-супругу в измене.

В ответ шатенка, по слухам, потребовала от него элитную недвижимость в Москве и Лондоне, а также многомиллионные алименты. Поэтому, когда Оксана неожиданно переехала в Британию общественность была уверена: она просто добилась своего. Однако сегодня Воеводина решила расставить все точки над i.

Она заявила, что добилась переезда самостоятельно: «Бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании Леона. Говоря никакого, я имею ввиду и финансовую сторону, в том числе. Почему же я не рассказываю про свою работу? Ответ очень простой! Потому что я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью в Instagram. На мой взгляд, это не профессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу, и что у меня пол миллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!»

29-летняя Оксана рассказала, что у нее есть ряд бизнес-проектов в России. В Британии она занимает должность советника по инвестициям в агентстве по недвижимости.

«Плюс, занимаюсь реновацией бутик-отеля в центре Лондона и недавно возглавила проект по созданию ресторана веган кухни. Также, я занимаюсь поиском интересных проектов в Великобритании и помогаю вывести их на российский рынок», — поделилась экс-супруга монарха.