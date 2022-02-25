Главная дачница Нарва-Йыэсуу Понаровская: «Случалось много того, что хочется забыть»

68-летняя Ирина Понаровская — звездная дива российской эстрады. За годы творческой деятельности певица завоевала десятки музыкальных наград и записала много громких хитов. Свой успех артистка объясняет постоянной работой над собой и удачей.

«Есть такие люди, которых называют «прущими». Вот я такая. Мне всегда везло, и я пользовалась выпадающими возможностями. Я всегда была благодарна за все. При этом нужно понимать, что в моей жизни случалось много того, что хочется забыть»,

— подчеркнула певица.

Несмотря на огромный репертуар и наличие верных слушателей, Понаровская уверена, что ей есть куда расти. Именно поэтому недавно звезда записалась на занятия по вокалу. «Я же слышу, как поют молодые артисты. Они это делают совершенно иначе. Мне нужно перестроиться на этот лад. Вообще, считаю, что нужно продолжать учиться в любом возрасте, развиваться», — рассказала артистка.

Сын артистки сейчас живет в Москве вместе с семьей

Свободное время певица предпочитает проводить в компании родных. Понаровская очень близка с сыном и внуками. «Я считаю, что у меня двое детей: невестка и сын. Безумно благодарна им за то, что преподнесли мне счастье в виде внуков. Я обожаю с ними время проводить. Это такое счастье», — поделилась эмоциями звезда в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ, пишет Starhit.ru.