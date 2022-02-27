20 продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы не стареть

Глядя на некоторых селебрити зрелого возраста, мы удивляемся, как им удается выглядеть так молодо. Многие считают, что в этом заслуга их косметологов. Впрочем, дело не только в тщательном уходе или хорошей генетике — важную роль играет и образ жизни. У тех, кто с детства питался только фастфудом или углеводной едой, априори не может быть стройной фигуры и красивой ровной кожи, будто светящейся изнутри.

Неслучайно ведь говорят, что мы — то, что мы едим. И если одни продукты не только насыщают, но и дарят хорошее самочувствие, то другие — разрушают организм изнутри и провоцируют ускорение процессов старения.

Хотите как можно дольше оставаться молодой и красивой? Тогда постарайтесь забыть о еде из нашей подборки — ее регулярное употребление негативно отражается на коже и «дарит» как минимум 10 лишних лет и килограммов.

Колбаса и бекон

Многие люди не могут отказать себе в удовольствии съесть сэндвич-другой с копченой колбасой или беконом. Уже давно не тайна, что эти продукты пусть и вкусны, но очень вредны для здоровья. Вес дело в том, что содержащиеся в них усилители вкуса и консерванты способствуют образованию свободных радикалов в организме. Это приводит к преждевременному старению, а также способствует развитию серьезных болезней, включая онкологию.

Сладкая выпечка

Проходя в супермаркете мимо полки с ароматной свежей выпечкой, очень сложно не податься соблазну и отказаться от круассана или плюшки. Увы, такое мимолетное гастрономическое удовольствие может не лучшим образом отразиться не только на фигуре, но и внешности. Врачи утверждают, что сахар отрицательно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта и ускоряет процессы старения. Ну а о том, что так называемая «сладкая смерть» разрушает эмаль зубов, наверное, нет смысла лишний раз напоминать.

Готовые обеды, которые только нужно разогреть

Возвращаясь поздно вечером домой после напряженного рабочего дня, порой мы обессилены настолько, что не можем заняться даже самыми элементарными делами, не говоря уже о приготовлении ужина. В такой ситуации большинство людей предпочитают дойти до ближайшего супермаркета и приобрести там замороженное готовое блюдо, которое нужно лишь разогреть в микроволновой печи. Их ассортимент огромен, и каждый может выбрать кушанье по вкусу. Вот только никакой пользы для здоровья в такой пище нет. Эксперты уже давно говорят о том, что в покупных замороженных блюдах содержится очень большое количество соли. Не секрет, что соль задерживает воду в организме, из-за чего возникает отечность, которая визуально прибавляет возраст.

Алкогольные коктейли