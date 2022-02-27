20 продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы не стареть

Диетологи сходятся во мнении, что маргарин — опасный для красоты и здоровья продукт. Он производится с использование гидрированных растительных масел, которые плохо усваиваются организмом. «Маргарин приносит больше вреда, чем пользы. Все потому, что в нем в огромном количестве содержатся трансжиры, которые будто высасывают из нас влагу. А если коже не хватает увлажнения, то морщины появляются значительно раньше срока», — уверена эксперт в области диетологии и правильного питания Тасним Бхатия. Любопытно, что, помимо всего прочего, маргарин делает кожу более уязвимой к ультрафиолетовому излучению — одному из главных факторов старения.
О том, что конфеты очень калорийны, знают даже маленькие дети. Кроме того, в них содержится огромнейшее количество сахара, из-за которого поклонники этой сладости пухнут не по дням, а по часам. Не стоит забывать и о том, что сахар разрушает зубную эмаль — нездоровая улыбка старит человека не меньше, чем морщинистая кожа.
Многие люди предпочитают красное мясо, зажаренное до румяной корочки. Однако диетологи советуют отказаться от этой привычки. Все потому, что при высокой температуре приготовления в таком блюде не остается ничего полезного. Напротив, образуются опасные канцерогены — это прямой путь к раннему старению.
Приверженцы здорового образа жизни постоянно находятся в поисках более полезных альтернатив привычным, но вредным продуктам. Несколько лет назад ЗОЖ-ники обратили внимание на сироп агавы и тут же объявили его новым полезным сахарозаменителем. Однако диетологи придерживаются совершенно противоположной точки зрения. Сироп агавы примерно на 90% состоит из фруктозы. Попадая в организм, это вещество преобразуется в жир и разрушает коллаген, отвечающий за гладкость и упругость кожи.
Картофельные чипсы с разными вкусовыми добавками — любимый снек многих взрослых и детей. Однако в последнее время родители запрещают ребятам есть чипсы из-за того, что в них содержатся опасные вещества, отрицательно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. И хотя производители клянутся, что в их продукте нет ГМО и вредных консервантов, ускоряющих процессы старения, верить на слово им не стоит.
Поклонники кулинарии часто пытаются воссоздать дома блюда, которые они пробовали в ресторанах. Особенно популярны в последнее время стали бананы фламбе: этот вкусный десерт совсем несложно приготовить. Вот только увлекаться им не стоит, поскольку рецепт предполагает немалое количество алкоголя. Вопреки расхожему мнению, спирт не выпаривается из блюд при нагревании и все также разрушительно воздействует на организм человека.
Не секрет, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на весь организм. Из-за употребления крепких напитков снижается уровень витамина A, который является важным антиоксидантом, способствующим обновлению клеток внутренних органов. Максимальная доза, против которой врачи ничего не имеют, — пара бокалов хорошего вина в неделю.
Диетологи советуют обратить внимание на вегетарианскую пиццу, если без этого итальянского блюда вы не представляете своей жизни. Все дело в том, что в пепперони, как и в других колбасах, содержится много нитратов, а также насыщенных жиров, которые старят нас изнутри.
Чаще всего для приготовления фастфуда используется самое дешевое масло, которое при нагревании и вовсе превращается в яд. У поклонников такой пищи есть риск заработать не только ожирение, но и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в фастфуде содержатся трансжиры, за которые кожа вас не отблагодарит.