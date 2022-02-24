Наш артист балета Анатолий Архангельский, который находится на лечении в Италии, получил высокую награду

Напомним, что Анатолий Архангельский, ведущий солист балетной труппы Национальной оперы «Эстония», после перенесенного коронавируса серьезно заболел. В Италии ему диагностировали редкое заболевание — прионную болезнь. Накануне годовщины независимости Республики президент Алар Карис принял решение наградить танцора, находящегося на лечении в Италии, орденом Белой Звезды IV степени.

Жена Анатолия Марика сейчас находится в Эстонии, ее сестра с Анатолием в Италии. «В тот день у нас было несколько замечательных событий. Нашему сыну исполнилось 4 года, в тот день муж реагировал на все сильнее обычного и был очень активен. Я восприняла это как положительный знак, что он счастлив», — вспоминает Марика тот день.

Болезнь Анатолия начала обостряться прошлым летом. «Эта болезнь поражает одного человека из миллиона. Наверное, мой муж такой особенный человек. К сожалению, никто еще не сумел оправиться от этой болезни, но я искренне надеюсь, что, поскольку мой муж такой особенный человек, он и ею заболел, то, пожалуй, первым излечится от нее», — говорит Марика.

Жена Анатолия Марика в передаче Ringvaade. ФОТО: Kuvatõmmis ERR-i videost

В каком состоянии находится Анатолий?

«Ну, я не могу сказать, что он понимает, а что нет, потому что он не говорит. Он бормочет и иногда плачет от волнения, иногда смеется. Реакции всегда приходят чуть позже, не сразу. С небольшой задержкой. В данный момент он действительно ничего не может сделать, он в постели. К счастью, есть кровати, которые полностью могут становиться вертикальными. Какое-то время мы выезжали на инвалидной коляске, потом пришла новая волна COVID и выходить за пределы палаты для Анатолия очень опасно. Он наслаждается итальянским солнцем и воздухом, когда мы открываем окно», — описывает повседневную жизнь Анатолия Марика.

Год назад семейная жизнь была совсем другой. «Сначала я не могла видеть ни фото, ни видео из прошлого. Прошло много времени, теперь немного легче говорить об этом. Я всегда восхищалась своим мужем, когда он был на сцене», - говорит Марика.

Анатолий Архангельский ФОТО: Estonia

Марика живет в основном в Италии. Дети с бабушками и дедушками в Эстонии. «Конечно, я не одинока во всем этом. То, что я сижу здесь одна и разговариваю, не означает, что я делаю это в полном одиночестве. Сестра Анатолия помогла мне, поехав туда. Я думаю, одна из причин, по которой болезнь Анатолия не ухудшилась с ноября, заключается в том, что один из нас все время находится рядом с ним. Сначала было еще очень-очень ужасно, когда ты видишь, как у твоего супруга все время панические атаки, галлюцинации и сильный страх. Для нас немыслимо было оставить его одного даже на минуту», — говорит Марика, добавляя, что палата в больнице Удине на севере Италии уже стала очень уютной и домашней.

«Дети живут в Эстонии. Помогает тетя Анатолия, его мама, моя мама. Все помогают. За этим стоит вся семья, а не я одна. Я не герой», — рассказывает Марика.

«Я должна сказать, что есть моменты, когда я чувствую, что моя любовь стала еще крепче. Когда я вижу, как дети спрашивают, когда придет папа, это придает мне сил и часто заставляет плакать. Но выбора нет, я просто должна справиться».