Психолог посоветовал тревожным людям отключить соцсети

Он отметил, что существует довольно большое количество высокотревожных людей, они могут панически реагировать на подобные сообщения, а в настоящее время можно увидеть много фейковых новостей. Также стоит как можно меньше общаться с людьми, которые постоянно обсуждают политику и ситуацию на Украине.

По словам эксперта, тревожным людям лучше не погружаться в детали конфликта.

— Если человек тревожный, то ему не нужно включать телевизор. Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает, но его хочется предупредить, что в это время огромное количество информации от испуганных людей,

— отметил эксперт в комментарии НСН, передает «Вечерняя москва».