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Психолог посоветовал тревожным людям отключить соцсети

Соцсети. ФОТО: Nick Ansell/PA Wire/PA Images

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов посоветовал поменьше смотреть телевизор на фоне военной операции российских войск в Донбассе.

Он отметил, что существует довольно большое количество высокотревожных людей, они могут панически реагировать на подобные сообщения, а в настоящее время можно увидеть много фейковых новостей. Также стоит как можно меньше общаться с людьми, которые постоянно обсуждают политику и ситуацию на Украине.

По словам эксперта, тревожным людям лучше не погружаться в детали конфликта.

— Если человек тревожный, то ему не нужно включать телевизор. Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает, но его хочется предупредить, что в это время огромное количество информации от испуганных людей,

— отметил эксперт в комментарии НСН, передает «Вечерняя москва».

В свою очередь психолог Андрей Зберовский рекомендовал не скупать доллары и не делать запасы продовольственных товаров. Он отметил, что не нужно паниковать и нагнетать ситуацию. Он выразил надежду на то, что в течение месяца будут найдены дипломатические варианты выхода из сложившейся ситуации и все стабилизируется, передает «360».

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