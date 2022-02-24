Эстонка ждет возвращения своего любимого, который играет в сборной Украины по футболу

В Премьер-лиге Украины состоят три игрока сборной Эстонии по футболу. Рано утром они отправились в обратный путь.

По данным МИД Эстонии, воздушное пространство Украины закрыто из-за военных действий, но покинуть территорию страны по суше все еще можно. Этой возможностью и воспользуются эстонские футболисты, которые планируют добраться до Польши через Западную Украину, а оттуда отправиться в Эстонию.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist.

Эстонский футбольный союз постоянно находится на связи с игроками и получил подтверждение, что спортсмены постараются приехать в Эстонию как можно скорее. По словам игроков, на выезде из страны большие пробки и есть проблемы с топливом.

Присоединившийся в этом году к Премьер-лиге Украины Йоонас Тамме (справа). ФОТО: Erakogu

Мерил Мяги, спутница жизни Йоонаса Тамме, написала в социальных сетях, что она проснулась в пять утра и прочитала новость о том, что в Украине началась война. «У меня на глаза навернулись слезы, потому что два года Украина была моим домом. Эта красочная земля подверглась нападению, и мои друзья бегут», - пишет Мерил.

Она сообщила, что на данный момент не располагает новой информацией о своем возлюбленном. «Я знаю, что они в пути.», — заявила она. «Такое ощущение, что дом и друзья подвергаются нападению. Очень сложно описать, какой ужас сейчас происходит в Украине».