«Болото» затянуло жителей Эстонии в кинотеатры

«Снятая по мотивам повести Оскара Лутса картина «Болото» стартовала в прокате увереннее, чем любой другой эстонский фильм, вышедший в этом или прошлом году. За премьерную неделю было куплено 13 916 билетов, что сравнимо с результатами, которые на премьерном уикенде показали такие известные фильмы, как «Веном 2» или «Форсаж 9»», - рассказал кинопрокатчик Тимо Диенер, пишет ERR.
По словам Диенера, при подсчетах следует принимать во внимание, что в настоящее время не все жители Эстонии могут посещать кинотеатры, поскольку не у всех есть сертификаты о вакцинации.
Фильм «Болото» переносит зрителя в 1917 год, когда в Европе бушевала Первая мировая война, а за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава (Франц Мальмстен) возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болота. Вскоре он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную девушку Хильду (Ханна-Ли Аавик). Красивую и загадочную девушку прозвали Дикой Кошкой, и щеголеватый Тоомас внезапно оказывается в эпицентре триллерной борьбы за любовь, ставка в которой не меньше и не больше, чем его собственная жизнь.