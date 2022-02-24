«Болото» затянуло жителей Эстонии в кинотеатры

«Снятая по мотивам повести Оскара Лутса картина «Болото» стартовала в прокате увереннее, чем любой другой эстонский фильм, вышедший в этом или прошлом году. За премьерную неделю было куплено 13 916 билетов, что сравнимо с результатами, которые на премьерном уикенде показали такие известные фильмы, как «Веном 2» или «Форсаж 9»», - рассказал кинопрокатчик Тимо Диенер, пишет ERR.

По словам Диенера, при подсчетах следует принимать во внимание, что в настоящее время не все жители Эстонии могут посещать кинотеатры, поскольку не у всех есть сертификаты о вакцинации.