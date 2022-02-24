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«Болото» затянуло жителей Эстонии в кинотеатры

Kaader filmist “Soo”. ФОТО: Robert Lang

Вышедший на прошлой неделе на экраны по всей Эстонии новый отечественный художественный фильм «Болото» привлек в кинотеатры около 14 000 зрителей – больше, чем любая другая эстонская картина в прошлом году.

«Снятая по мотивам повести Оскара Лутса картина «Болото» стартовала в прокате увереннее, чем любой другой эстонский фильм, вышедший в этом или прошлом году. За премьерную неделю было куплено 13 916 билетов, что сравнимо с результатами, которые на премьерном уикенде показали такие известные фильмы, как «Веном 2» или «Форсаж 9»», - рассказал кинопрокатчик Тимо Диенер, пишет ERR.

По словам Диенера, при подсчетах следует принимать во внимание, что в настоящее время не все жители Эстонии могут посещать кинотеатры, поскольку не у всех есть сертификаты о вакцинации.

Фильм «Болото» переносит зрителя в 1917 год, когда в Европе бушевала Первая мировая война, а за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава (Франц Мальмстен) возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болота. Вскоре он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную девушку Хильду (Ханна-Ли Аавик). Красивую и загадочную девушку прозвали Дикой Кошкой, и щеголеватый Тоомас внезапно оказывается в эпицентре триллерной борьбы за любовь, ставка в которой не меньше и не больше, чем его собственная жизнь.

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