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Мать братьев Запашных госпитализирована в Москве

Цирк братьев Запашных ФОТО: SCANPIX

Российская дрессировщица, мать братьев Эдгарда и Аскольда Запашных Татьяна Запашная попала в одну из московских клиник, сообщает ren.tv.

Вечером, 23 февраля артистке цирка стало плохо, ей вызвали скорую. Запашная пожаловалась на тошноту и головокружение, ее забрали в больницу в сопровождении сыновей. Врачи приняли решение о госпитализации артистки. По некоторым данным, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Татьяна Запашная - цирковая артистка, вдова легендарного дрессировщика Вальтера Запашного, которому она в течение 15 лет ассистировала на представлениях. Татьяна Васильевна является первым заместителем директора Большого Московского цирка.

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