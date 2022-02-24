Мать братьев Запашных госпитализирована в Москве
Российская дрессировщица, мать братьев Эдгарда и Аскольда Запашных Татьяна Запашная попала в одну из московских клиник, сообщает ren.tv.
Российская дрессировщица, мать братьев Эдгарда и Аскольда Запашных Татьяна Запашная попала в одну из московских клиник, сообщает ren.tv.
Вечером, 23 февраля артистке цирка стало плохо, ей вызвали скорую. Запашная пожаловалась на тошноту и головокружение, ее забрали в больницу в сопровождении сыновей. Врачи приняли решение о госпитализации артистки. По некоторым данным, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Татьяна Запашная - цирковая артистка, вдова легендарного дрессировщика Вальтера Запашного, которому она в течение 15 лет ассистировала на представлениях. Татьяна Васильевна является первым заместителем директора Большого Московского цирка.