Мать братьев Запашных госпитализирована в Москве

Вечером, 23 февраля артистке цирка стало плохо, ей вызвали скорую. Запашная пожаловалась на тошноту и головокружение, ее забрали в больницу в сопровождении сыновей. Врачи приняли решение о госпитализации артистки. По некоторым данным, ее состояние оценивается как средней тяжести.