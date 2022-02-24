Перечислены самые счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака

Для Водолеев это 6 марта. В этот день Венера совпадет с Марсом и этот аспект не повторится еще два года. Это самый удачный день для творческих начинаний или отношений, от которых будут лететь искры.

Самым счастливым днем для Рыб будет 12 апреля, когда Юпитер соединится с Нептуном. Этого не происходило уже 150 лет. Год в принципе для этого знака будет одним из самых мистических в жизни, но в этот день Рыбы наполнятся креативными и вдохновляющими идеями

Овны будут особенно удачливы 18 августа, когда Юпитер сформирует гармоничный аспект с Венерой. Наступит время для романтики, страсти и творчества.

«Большой период трансформации» Тельцов начнется 13 мая. Они получат возможность в следующие пару лет перестроить свою судьбу и принять новую версию себя.

Близнецы 30 мая смогут воспользоваться одной из самых удачных возможностей в году для воплощения желаний и мечтаний в реальность. В этот день произойдет мощное лунное затмение, Юпитер соединится с Марсом, и они даруют Близнецам мотивацию для достижения личных целей.

Солнце и Меркурий 17 июля выстроятся в знаке Рака и помогут стать его представителям сильнее других. Они почувствую ясность в мыслях, их интуиция повысится. В этот день в знак войдет Венера, которая положит начало месяцу возвышенной любви.

Львам 31 июля дарует страсть и творчество. Солнце соединится с Юпитером и позволит представителям знака следовать своему сердце и излить душу и чувства в художественные проекты.

Девы 16 сентября смогут провести инвентаризацию своих прошлых увлечений и серьезно переоценить свои предпочтения. Они получат новые романтические связи.

Самым счастливым днем для Весов станет 22 октября. Они смогут получить больше, чем рассчитывают в сфере магии и романтики. День положит начало событиями, связанным с удовольствиями и творчеством.

Скорпионы 15 ноября получат удачу в романтических отношениях, которые можно назвать знойными. Они узнают, что проблемы в этой сфере могут решаться очень легко.

Стрельцы 23 ноября получат одну из самых удачных возможностей в году для проявления своих желаний и участия в новых захватывающих приключениях.