Адвокаты по разводам раскрыли самые идиотские истории, после которых любой брак покажется идеальным

Шантаж детьми

«У меня был клиент, которого жена хотела выгнать из дома. Я сказал ему не съезжать, а просто перебраться на время в другую спальню, потому что, как только он уедет, шансы вернуться будут крайне малы.

Тогда он написал жене и сказал, что остаётся дома. Она перезвонила и ясно дала понять, что такой вариант её не устраивает. Начала угрожать, что, если он не соберёт вещи в ближайшее время, она начнёт вымещать злость на общих детях и каждый раз будет напоминать им, что в этом виноват папаша, который не захотел уезжать», — Armada5.

«Он склеил мои простыни!»

«Одна пара разводилась, и муж собрался уезжать из дома. На следующее утро девушка пошла на работу, а когда вернулась, её без пяти минут бывший супруг был снова дома. Ничего удивительного. Он собирал свои вещи. Но вот чего она не ожидала, так это того, что »ненаглядный« склеит все её вещи суперклеем. Пульт от телевизора — к столу, телефон — к базе, диванные подушки — к дивану, а пылесос — к ковру. Она позвонила в полицию и сообщила о нанесённом материальном ущербе. Полицейские прошлись с ней по дому, документируя десятки предметов, приклеенных к разным вещам. Но потом она ещё несколько дней звонила им, прося внести в протокол новые случаи: »Мои прихватки приклеены к стене«, »Он склеил все чёртовы простыни между собой!« — Maxwyfe.

Разрушение семейного гнёздышка

»У меня есть такая история! Супруга неделями не появлялась дома. Но потом она всё-таки дождалась, когда её муж уедет в командировку, заявилась, открыла все краны, заткнула канализацию, выключила отопление и ушла. На улице было 23 градуса мороза. Когда он вернулся через пять дней, здание было разрушено. Из-за замёрзшей воды раскололся даже фундамент!« — Slagathar1.

Кошачья артиллерия

»Я помню один ужасный развод, который изначально был просто кошмаром, но всё вышло на новый уровень через год, когда девушка начала встречаться с каким-то парнем, у которого была аллергия на кошек.

Её бывший, когда дети были у него, купил кошку. Вот только в съёмной квартире мужчины проживать с животными было нельзя, поэтому он отправил детей обратно вместе с новым питомцем и всеми его вещами. Очевидно, мама злится, ведь она вообще не хотела кота, да и у её бойфренда аллергия. Звонит нам, спрашивая, что делать, потому что дети кричат, говоря, что она не может избавиться от их нового «братика». Её бывший сказал детям: «Если мама любит вас, она позволит оставить кошку», — drlitt.

Дорогое убийство