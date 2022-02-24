Почему болит живот? Онколог назвал отличия рака желудка от язвы

Боли в животе, особенно регулярные и повторяющиеся, у многих вызывают опасения — а вдруг это язва желудка? Некоторые сразу начинают представлять худшее — рак. Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев специально для 5-tv.ru разъяснил, чем отличаются симптомы этих заболеваний.

«На самом деле симптомы этих двух болезней достаточно схожи: повышение температуры тела, дискомфорт в области желудка, боли в желудке, снижение массы тела», — разъяснил врач.

Сходу определить, онкология у пациента или язва, не сможет ни сам больной, ни медики. Для этого требуется сделать целый ряд анализов. Именно поэтому нужно регулярно обследоваться у специалистов, особенно если есть предрасположенность к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

«Если в анамнезе уже был диагноз язва желудка, необходимо не менее раза в год делать ФГДС (гастроскопию — Прим. ред.). Также при возникновении одного или всех вышеперечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу — начать можно с гастроэнтеролога», — посоветовал Базылев.