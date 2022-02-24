«Он может сдержаться, а я не могу»: жена Хабенского после многолетнего молчания раскрыла подробности семейной жизни

Возможно, виной такому поведению трагедия, которую довелось пережить Хабенскому несколько лет назад. В 2008 году не стало его первой жены, журналистки Анастасии Федосеевой. Она долгое время лечилась от рака мозга, но врачи так и не сумели ее спасти. От этих отношений у Константина остался сын Иван, о котором до недавнего времени мало что было известно.

Спустя пять лет после смерти первой супруги Хабенский вновь женился. Второй избранницей артиста стала его коллега по цеху Ольга Литвинова. С ней Константин вновь познал радость отцовства, артиста подарила ему двух дочерей. Но с тех пор Хабенский лишь изредка позволял журналистам узнать, как протекает его личная жизнь.

Исключение актер сделал лишь недавно, когда начались съемки документального фильма в честь его юбилея. Участие в них приняли как звездные товарищи Константина, так и его жена. Ольга в интервью отзывалась о супруге с большим уважением, но при этом раскрыла некоторые интересные подробности их семейной жизни. «У него абсолютное самообладание. Он может сдержаться, а я не могу. Он хороший человек. Может, это скучно звучит, но это правда. Конечно, у него и пороки, и чертовщинки присутствуют, но это неважно», — заявила Литвинова.

В отличие от многих супружеских пар Константину и Ольге удается избегать ссор. По крайней мере так утверждает актриса. Она призналась, что лично у нее просто не бывает поводов для обиды на любимого. Литвинову, правда, часто беспокоит то, как Хабенский рискует на съемочной площадке. Но артист настолько погружается в рабочий процесс, что действительно не задумывается о последствиях, и увещеванья Ольги на него не действуют. «Я его ругаю за такое. Говорю: «А как же мы?». Но он все равно идет практически на любые эксперименты», — поделилась Литвинова.

В далеком 1994-м Константин Хабенский первый раз засветился в кино, сыграв пешехода в очках в фильме «На кого Бог пошлет». На сегодняшний момент в его багаже более 130 работ.