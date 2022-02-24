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Снова свободна? Мирослава Карпович примерила образ роковой красотки в дерзком фотосете

Мирослава Карпович в 2009 году ФОТО: Astapkovich Vladimir

Пока Павел Прилучный проводит время с детьми, его, по слухам, уже бывшая пассия Мирослава Карпович привлекает к себе внимание дерзким сексуальным образом. 35-летняя актриса устроила провокационную фотосессию, сообщает «Стархит».

Уже больше месяца ходят упорные слухи, что пара Карпович-Прилучный перестала существовать. Никто из звезд ситуацию не комментирует. Но каждый делает недвусмысленные намеки. Так, Прилучный, похоже, постепенно воссоединяется с семьей: актер рассказывает, как его по утрам будят дети, называет себя холостяком и проводит часть отпуска с бывшей женой. А Мирослава встречается с друзьями, активно занимается волонтерской деятельностью и пишет философские посты. Хотя еще в январе актриса выходила на сцену театра с детьми Павла — Тимофеем и Мией. Поклонники еще порадовались тогда, мол, Карпович налаживает отношения с детьми возлюбленного.

В Инстаграм актриса опубликовала серию фотографий в роковом образе. Хейтеры отозвались по-другому, посчитав, что девушка теперь с свободном статусе, поэтому и пытается привлечь внимание противоположного пола.

Напомним, Карпович и Прилучный долго скрывали свои отношения, которые, по слухам, начались, когда актер еще был в браке с Агатой Муциниеце. В 2020 году супруги развели. Позже звезда «Папиных дочек» и Павел стали публиковать совместные фотографии.

У этих отношений был нелегкий путь. Мирославе писали разъяренные поклонники, обвиняли, что она разбила семью. На ее защиту тогда встали многие коллеги и даже Павел. Актер рассказал, что девушка очень добрый и отзывчивый человек, который не может поступать плохо: «Она детский психолог в онкологическом центре. Очень часто ездит туда. Все, что благотворительность — это Мирослава».

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