Снова свободна? Мирослава Карпович примерила образ роковой красотки в дерзком фотосете

Уже больше месяца ходят упорные слухи, что пара Карпович-Прилучный перестала существовать. Никто из звезд ситуацию не комментирует. Но каждый делает недвусмысленные намеки. Так, Прилучный, похоже, постепенно воссоединяется с семьей: актер рассказывает, как его по утрам будят дети, называет себя холостяком и проводит часть отпуска с бывшей женой. А Мирослава встречается с друзьями, активно занимается волонтерской деятельностью и пишет философские посты. Хотя еще в январе актриса выходила на сцену театра с детьми Павла — Тимофеем и Мией. Поклонники еще порадовались тогда, мол, Карпович налаживает отношения с детьми возлюбленного.

В Инстаграм актриса опубликовала серию фотографий в роковом образе. Хейтеры отозвались по-другому, посчитав, что девушка теперь с свободном статусе, поэтому и пытается привлечь внимание противоположного пола.

Напомним, Карпович и Прилучный долго скрывали свои отношения, которые, по слухам, начались, когда актер еще был в браке с Агатой Муциниеце. В 2020 году супруги развели. Позже звезда «Папиных дочек» и Павел стали публиковать совместные фотографии.