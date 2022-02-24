Пропадаю я: четыре мужа, смерть близнецов и конфликт Любови Успенской с дочерью

В 1993-м певица приехала в Россию и сняла клипы на композиции «Кабриолет» и «Гусарская рулетка», затем начала гастролировать, выпускать альбомы и участвовать в «Песне года». «Карусель», «Пропадаю я», «Батюшка» — треки в исполнении Успенской становились хитами.
В 2003-м артистка окончательно перебралась в Россию и тогда же представила публике альбом «Горький шоколад». «Небо», «К единственному нежному», «Люба-Любонька», «По полюшку» — звезда регулярно получала премии «Шансон года» и записывала удачные дуэты — с Ириной Дубцовой, Славой, Филиппом Киркоровым. Также зрители увидели исполнительницу в жюри «Трех аккордов» и в шоу «Маска» на НТВ.
В последние годы Успенскую нередко критикуют за откровенные фотосессии и перемены во внешности, связанные с пластикой и уколами красоты. Лицо звезды называли «перекачанным», нос неестественным, а губы — раздутыми. Однако Успенская в свои 68 может похвастаться подтянутой фигурой, ну а на уход не скупится как раз ради любимых поклонников. Так, в прошлом году артистка потратила два миллиона на придание упругости ягодицам.
Хотя королева шансона пела пронзительные композиции о любви, вне сцены ее личная жизнь терпела крах. Более 30 лет звезда состояла в браке с Плаксиным, а тот факт, что мужчина жил в Америке, многие связывали с бизнесом. На самом же деле Александр давно потерял деньги и влияние, так что годами сидел на шее жены. Но и это не все — избранник оказался тираном.
«Никто не знал о том, что он меня унижал, оскорблял, всегда давил, устраивал всякие сцены, мог меня ударить. Я никогда об этом не говорила. Таня даже не знала. Это было очень тяжелая жизнь», — признавалась вокалистка в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.
Плаксин нанес Любови Залмановне удар исподтишка: подал иск на раздел имущества, претендуя на квартиру у метро «Сокол», подмосковный особняк и земельный участок, купленные на деньги жены. Самое интересное, что апартаментов в США муж певицу уже лишил: ипотеку выплачивала Успенская, однако Александр оформил сделку на себя.
Разорившийся бизнесмен не виделся с супругой с 2019-го, не шел на переговоры, но при этом и не подавал на развод, очевидно, надеясь еще и получить наследство, если с Успенской что-то случится. Тогда вокалистка написала завещание, чтобы коварному мужу больше ничего не досталось.
А ведь Любовь Залмановна собиралась развестись с тираном еще в начале 90-х, но тогда Плаксин шантажировал ее, утверждая, что не даст дочке Тане разрешение на выезд в Россию. Ради наследницы вокалистка смолчала и притворилась, что в ее браке все в порядке, просто супруг работает за границей…