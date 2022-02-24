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Пропадаю я: четыре мужа, смерть близнецов и конфликт Любови Успенской с дочерью

Любовь Успенская ФОТО: Konstantin Sednev

Прежде чем превратиться в королеву шансона, Любовь Успенская выступала в ресторанах Киева и Кисловодска. Но даже когда певица прославилась в России и за рубежом, на нее продолжили сыпаться испытания.

24 февраля Любови Успенской исполняется 68, а значит, со времен первого публичного выступления звезды минуло 52 года. При этом артистка не перестает удивлять зрителей: начиная с 2003-го, Любовь Залмановна завоевывает одну премию «Шансон года» за другой.

Конечно, без критики не обходится — то Успенскую осуждают за перебор с пластикой, то порицают за конфликты с дочкой Татьяной Плаксиной. Почему же отношения исполнительницы с родственниками характеризовались бурными скандалами? В день рождения королевы шансона рассказываем о ее необычном творческом пути и перипетиях личной жизни.

Потеря мамы и детей

Любовь Сицкер, а именно так звали нашу героиню до прихода популярности, появилась на свет в Киеве в семье директора фабрики бытовой техники и медсестры. До подросткового возраста Люба считала бабушку по отцовской линии матерью — близкие не сразу признались, что Елена Чайка скончалась в ночь, когда родилась дочка. По их версии, доктора бурно отмечали 23 февраля, поэтому к роженице никто не подошел. Однако спустя годы выяснилось, что причиной смерти Елены стала не врачебная халатность.

«Я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: «Она твой ангел-хранитель», — два года назад призналась певица Валерии в шоу «Между нами».

Папа снова женился, так что Люба стала жить с ним и мачехой Сарой. Именно отец сыграл ключевую роль в карьере дочери: он отдал наследницу в класс баяна, а вскоре выяснилось, что девочка хорошо поет. Когда же Залман Сицкер попросил 16-летнюю Любовь выступить перед другом, директором ресторана, девушка получила первую работу.

В 16 в жизни вокалистки произошло еще одно важное событие: девушка влюбилась в женатого мужчину и забеременела. Узнав о положении, папа избил Любовь ремнем так, что из ее рта пошла кровь, и заставил дочь сделать аборт. «Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать», — вспоминала певица в интервью Елене Друме на YouTube.

Пение в киевском «Жокее» приносило неплохой доход, однако вокалистка мечтала о большем, поэтому не мешкая согласилась на предложение друзей поехать работать в Кисловодск. Тогда же исполнительница влюбилась в Виктора Шумиловича, выскочила замуж и вскоре забеременела двойней. Семья рухнула из-за трагедии: один ребенок умер при преждевременных родах, а второй — спустя несколько дней.

«Я тогда работал в гостинице. Она ко мне ехала после работы и случайно упала из троллейбуса. И это было животом. В то время ее положили на сохранение. Потом врачи не определили второй плод и сказали, что у нее многоводие. Я не знаю, что они сделали, но начали спускать воды и вызвали роды. Я был на работе. Родилась двойня. Нам сказали, что они не выживут, попросили, чтобы мы подписали бумаги. Я долго думал, правильно ли мы поступили. Неизвестно, быть может, нас обманули, и второй малыш выжил. Тогда нас запугали, что все равно придется его хоронить», — делился первый муж певицы в программе «Сегодня вечером» Первого канала в 2017-м.

Любовь не сомневалась, что второй ребенок умер в барокамере, и считала, Виктор придумывает фантастические версии о краже сына. Сама она спустя годы подчеркивала, что говорить на тяжелую тему не готова, ведь ситуацию давно приняла и отпустила.

Стремительный взлет

Расставшись с Шумиловичем, Любовь сконцентрировалась на карьере и уехала в Ереван, где стала местной звездой. На этом путешествия не закончились: год певица провела в Италии, а в США улетела уже со вторым мужем — администратором оркестра Юрием Успенским.

Супруги выдержали испытание эмиграцией, но не популярностью: Юрий безумно ревновал жену к поклонникам и подозревал ее в мимолетных интрижках. В итоге брак распался, а новая избранница Успенского впоследствии требовала, чтоб у певицы забрали прославившую ее фамилию. Тем не менее Успенская зла на второго мужа не держала и сильно расстроилась, узнав о его смерти от рака в 2020-м.

Но вернемся в 80-е. Именно в Нью-Йорке, сотрудничая с Вилли Токаревым, вокалистка записала дебютный альбом My Loved One, а в Лос-Анджелесе свет увидела пластинка «Не забывай». «У меня не было репертуара, и Вилли написал песни, впоследствии ставшие хитами. А когда мой отец, который уже в Канаде жил, поехал проведать друзей, оставшихся в Союзе, я об этом узнала. «Сейчас Любу Успенскую вам поставлю, — сказал ему таксист. — Не знаете такой?» — «Знаю, — улыбнулся папа. — Уже 30 лет. Дочка моя...». Как выяснилось, мою пластинку из Америки привезла Пьеха. С легкой руки Эдиты Станиславовны меня стали крутить», — поясняла Успенская.

Финансовую поддержку в Америке Успенской оказал третий муж Владимир Франц по прозвищу Лисица. Бизнесмен стал единственным из супругов Успенской, кто действительно верил в ее талант и готов был вкладывать миллионы в творческий рост жены. Но однажды влюбленные повздорили, и артистка полетела развеяться в Лос-Анджелес. Здесь она встретила Александра Плаксина, к которому воспылала чувствами.

Буквально на второй день знакомства Плаксин купил певице роскошный белый кабриолет. Ну а после свадьбы Любовь Залмановна наконец получила подарок, которого давно ждала — стала мамой. И хотя Александр хотел, чтобы жена отказалась от карьеры и посвятила себя семье, из-за чего они даже на время расставались, Успенская не просто осталась на сцене, а обрела оглушительный успех.

В 1993-м певица приехала в Россию и сняла клипы на композиции «Кабриолет» и «Гусарская рулетка», затем начала гастролировать, выпускать альбомы и участвовать в «Песне года». «Карусель», «Пропадаю я», «Батюшка» — треки в исполнении Успенской становились хитами.

В 2003-м артистка окончательно перебралась в Россию и тогда же представила публике альбом «Горький шоколад». «Небо», «К единственному нежному», «Люба-Любонька», «По полюшку» — звезда регулярно получала премии «Шансон года» и записывала удачные дуэты — с Ириной Дубцовой, Славой, Филиппом Киркоровым. Также зрители увидели исполнительницу в жюри «Трех аккордов» и в шоу «Маска» на НТВ.

В последние годы Успенскую нередко критикуют за откровенные фотосессии и перемены во внешности, связанные с пластикой и уколами красоты. Лицо звезды называли «перекачанным», нос неестественным, а губы — раздутыми. Однако Успенская в свои 68 может похвастаться подтянутой фигурой, ну а на уход не скупится как раз ради любимых поклонников. Так, в прошлом году артистка потратила два миллиона на придание упругости ягодицам.

Правда о любимом муже

Хотя королева шансона пела пронзительные композиции о любви, вне сцены ее личная жизнь терпела крах. Более 30 лет звезда состояла в браке с Плаксиным, а тот факт, что мужчина жил в Америке, многие связывали с бизнесом. На самом же деле Александр давно потерял деньги и влияние, так что годами сидел на шее жены. Но и это не все — избранник оказался тираном.

«Никто не знал о том, что он меня унижал, оскорблял, всегда давил, устраивал всякие сцены, мог меня ударить. Я никогда об этом не говорила. Таня даже не знала. Это было очень тяжелая жизнь», — признавалась вокалистка в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Плаксин нанес Любови Залмановне удар исподтишка: подал иск на раздел имущества, претендуя на квартиру у метро «Сокол», подмосковный особняк и земельный участок, купленные на деньги жены. Самое интересное, что апартаментов в США муж певицу уже лишил: ипотеку выплачивала Успенская, однако Александр оформил сделку на себя.

Разорившийся бизнесмен не виделся с супругой с 2019-го, не шел на переговоры, но при этом и не подавал на развод, очевидно, надеясь еще и получить наследство, если с Успенской что-то случится. Тогда вокалистка написала завещание, чтобы коварному мужу больше ничего не досталось.

А ведь Любовь Залмановна собиралась развестись с тираном еще в начале 90-х, но тогда Плаксин шантажировал ее, утверждая, что не даст дочке Тане разрешение на выезд в Россию. Ради наследницы вокалистка смолчала и притворилась, что в ее браке все в порядке, просто супруг работает за границей…

Конфликт с дочкой

Но что же происходило в отношениях Успенской с дочкой, ради которой она терпела выходки мужа-альфонса? Татьяна Плаксина увлекалась музыкой, живописью и йогой, а одно время жила в Коста-Рике. Как раз там в 2017-м девушка неудачно упала с велосипеда, сломав челюсть в двух местах. Восстановление заняло годы, так как после одной из операций случилось заражение крови.

Так как после травмы требовалась пластика, Татьяна комплексовала и редко выходила из дома. Это спровоцировало слухи о ее психологических проблемах. Ситуация усугубилась, когда в 2020-м Плаксина публично обвинила мать в жестоком обращении: мол, Успенская запирала ее в комнате, била и душила. Впоследствии Успенская пояснила, что между родственницами произошел обычный бытовой конфликт, а оказанное со стороны телевизионщиков давление привело к неадекватной реакции Тани.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути, она не отдает отчета своим действиям», — пояснил «СтарХиту» адвокат Любови Залмановны — Александр Бенхин.

Также выяснилось, что Александр Плаксин разрешал дочери курить марихуану, ну а в Перу Татьяна попробовала наркотический отвар аяуаска, который категорически нельзя употреблять людям с нарушениями психики. Проблемы с запрещенными веществами привели к череде скандалов, которые обсуждались в рамках телешоу.

В начале 2021-го родственницы помирились, и Татьяна призналась, что раньше обижалась на маму, думая, что сцена ей дороже дочери. Однако в августе девушка напугала подписчиков сообщением, что ее заперли и отобрали телефон. Знакомый заявил, что Плаксина находится в реабилитационном центре, но Любовь Залмановна информацию опровергла.

В ноябре отношения между матерью и дочкой вновь потеплели, и поклонники вздохнули с облегчением. Татьяна публикует в микроблоге каверы и рисунки, ну а Успенская одобряет увлечение наследницы музыкой и даже исполняла с ней свои песни дуэтом. Подписчики надеются, что мир в семье воцарится надолго.

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