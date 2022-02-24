Пропадаю я: четыре мужа, смерть близнецов и конфликт Любови Успенской с дочерью

«Я тогда работал в гостинице. Она ко мне ехала после работы и случайно упала из троллейбуса. И это было животом. В то время ее положили на сохранение. Потом врачи не определили второй плод и сказали, что у нее многоводие. Я не знаю, что они сделали, но начали спускать воды и вызвали роды. Я был на работе. Родилась двойня. Нам сказали, что они не выживут, попросили, чтобы мы подписали бумаги. Я долго думал, правильно ли мы поступили. Неизвестно, быть может, нас обманули, и второй малыш выжил. Тогда нас запугали, что все равно придется его хоронить», — делился первый муж певицы в программе «Сегодня вечером» Первого канала в 2017-м.

Любовь не сомневалась, что второй ребенок умер в барокамере, и считала, Виктор придумывает фантастические версии о краже сына. Сама она спустя годы подчеркивала, что говорить на тяжелую тему не готова, ведь ситуацию давно приняла и отпустила.

Стремительный взлет

Расставшись с Шумиловичем, Любовь сконцентрировалась на карьере и уехала в Ереван, где стала местной звездой. На этом путешествия не закончились: год певица провела в Италии, а в США улетела уже со вторым мужем — администратором оркестра Юрием Успенским.

Супруги выдержали испытание эмиграцией, но не популярностью: Юрий безумно ревновал жену к поклонникам и подозревал ее в мимолетных интрижках. В итоге брак распался, а новая избранница Успенского впоследствии требовала, чтоб у певицы забрали прославившую ее фамилию. Тем не менее Успенская зла на второго мужа не держала и сильно расстроилась, узнав о его смерти от рака в 2020-м.

Но вернемся в 80-е. Именно в Нью-Йорке, сотрудничая с Вилли Токаревым, вокалистка записала дебютный альбом My Loved One, а в Лос-Анджелесе свет увидела пластинка «Не забывай». «У меня не было репертуара, и Вилли написал песни, впоследствии ставшие хитами. А когда мой отец, который уже в Канаде жил, поехал проведать друзей, оставшихся в Союзе, я об этом узнала. «Сейчас Любу Успенскую вам поставлю, — сказал ему таксист. — Не знаете такой?» — «Знаю, — улыбнулся папа. — Уже 30 лет. Дочка моя...». Как выяснилось, мою пластинку из Америки привезла Пьеха. С легкой руки Эдиты Станиславовны меня стали крутить», — поясняла Успенская.

Финансовую поддержку в Америке Успенской оказал третий муж Владимир Франц по прозвищу Лисица. Бизнесмен стал единственным из супругов Успенской, кто действительно верил в ее талант и готов был вкладывать миллионы в творческий рост жены. Но однажды влюбленные повздорили, и артистка полетела развеяться в Лос-Анджелес. Здесь она встретила Александра Плаксина, к которому воспылала чувствами.