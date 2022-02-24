Ирина Шейк поразила светскую тусовку эффектнейшим образом
На модели было черное платье с множеством разрезов, пишет Topnews.
На модели было черное платье с множеством разрезов, пишет Topnews.
Каждый образ модели приковывает к себе взгляды, особенно если девушка старается выглядеть эффектно ради какого-либо модного мероприятия.
Так, посетив торжественный ужин Burberry с иммерсивной презентацией новой весенне-летней коллекции бренда, модель предстала в незабываемом образе.
На Ирине было черное макси-платье Burberry, с крупными вырезами на груди и спине.