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Ирина Шейк поразила светскую тусовку эффектнейшим образом

Ирина Шейк ФОТО: Evan Agostini

На модели было черное платье с множеством разрезов, пишет Topnews.

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк всегда находится в центре внимания, благодаря не только своей красоте но и тонкому вкусу.

Каждый образ модели приковывает к себе взгляды, особенно если девушка старается выглядеть эффектно ради какого-либо модного мероприятия.

Так, посетив торжественный ужин Burberry с иммерсивной презентацией новой весенне-летней коллекции бренда, модель предстала в незабываемом образе.

На Ирине было черное макси-платье Burberry, с крупными вырезами на груди и спине.

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