Ирина Шейк поразила светскую тусовку эффектнейшим образом

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк всегда находится в центре внимания, благодаря не только своей красоте но и тонкому вкусу.

Каждый образ модели приковывает к себе взгляды, особенно если девушка старается выглядеть эффектно ради какого-либо модного мероприятия.

Так, посетив торжественный ужин Burberry с иммерсивной презентацией новой весенне-летней коллекции бренда, модель предстала в незабываемом образе.