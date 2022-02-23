Павел Прилучный намекнул на свое возвращение к Агате Муцениеце

Павел Прилучный подлил масла в огонь слухов о своем воссоединении с Агатой Муцениеце. В сторис Instagram актер рассказал о том, что пришел домой ранним утром, а через пару часов его разбудили дети.

«Естественно, не удалось поспать нормально. В 8 (утра – прим. ред.) я пришел, в 11:00 меня мелкие разбудили, но вообще с удовольствием играли, катались, плавали и все делали. Сейчас пошли короче мы на горку. Мне сегодня еще предстоит ночная смена, так что, ребятки, стимул есть», – рассказал подписчикам Прилучный, держа одной рукой на поводке пса.

Поклонники Прилучного уверены – артист вернулся в семью. Сначала актер поблагодарил Мирославу Карпович за то, что была с ним рядом в тяжелый период, – фанаты сочли трогательную речь за прощание, потом на руке бывшей супруги Прилучного появилось загадочное кольцо после Дня всех влюбленных. Теперь же он пришел спать в дом, где живут его дети.

Актеры никак не комментируют слухи о своем воссоединении. Муцениеце не стала называть имя поклонника, преподнесшего ей кольцо, а Прилучный догадки поклонников-детективов игнорирует.